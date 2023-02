"Akcja pod Arsenałem" jest filmem, który miał premierę 13 lutego 1978 roku. Skupia się na fragmencie historii opowiedzianej w "Kamieniach na szaniec". Kto pojawił się w obsadzie tytułu? Przypomnijmy sobie film stworzony przez Jana Łomnickiego.

Co wydarzyło się pod Arsenałem?

26 marca 1943 roku na Ulicach Długiej i Bielskiej kompania Szarych Szeregów ruszyła do działania. Ich celem było odbicie Jana "Rudego" Bytnara z rąk Gestapo. Akcja zakończyła się sukcesem, a razem z "Rudym" uwolnionych zostało 25 innych więźniów. Niestety ocalony przyjaciel kilka dni po całej akcji zmarł na rękach swoich kompanów. Harcerze zdecydowali się zabić oprawców, którymi byli Lange oraz Schulz.

Historię Szarych Szeregów zna każdy, kto kiedykolwiek czytał "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Pojawiła się również w "Akcji pod Arsenałem" Stanisława Broniewskiego. Na podstawie tych dwóch tytułów po 34 latach powstał film, nad którym pieczę sprawował Jan Łomnicki.

Zdjęcie Jan Łomnicki / Piotr Ciesla / RSW / Forum / Agencja FORUM

"Akcja pod Arsenałem" na dużym ekranie

Filmowa "Akcja pod Arsenałem" miała swoją premierę 13 lutego 1978 roku. Skupiała się na ludności żyjącej w zniszczonej Warszawie. Dzięki wsparciu osób, biorących udział w tamtych wydarzeniach, możemy liczyć na pełen realizm historyczny. Pomogły w tym wcześniej wspomniane książki oraz Zygmunt "Wesoły" Kaczyński.

Scenariusz stworzony przez Jerzego Stefana Stawińskiego rozdziela film na dwie odrębne historie. Z początku poznajemy trójkę głównych bohaterów - "Zośkę", "Rudego" i "Alka". Twórcy filmu przedstawiają ich cechy charakteru oraz pokazują ich marzenia. Wszystko zmienia się jednak w momencie, w którym "Rudy" zostaje aresztowany. Od tej pory film skupia się wyłącznie na planie odbicia przyjaciela.

Zdjęcie Jan Bytnar, ps. Rudy / FoKa / Agencja FORUM

Przedstawiona przez Łomnickiego historia Szarych Szeregów zasługiwała na pochwałę. Reżyser za ten film otrzymał Krzyż za Zasługi dla ZHP, który bardzo sobie cenił. Dzięki temu poznał harcmistrza Orszę-Broniewskiego oraz Aleksandra Kamińskiego, twórcę "Kamieni na szaniec".

Obsada "Akcji pod Arsenałem"

"Akcja pod Arsenałem" nie była tworzona ze względu na rozgłos. Świadczyć o tym może obsada, która w czasie premiery tytułu nie była jeszcze tak znana. Z popularnych już aktorów tamtego czasu wymienić można Jana Englerta oraz Mirosława Konarowskiego. Cała reszta aktorów dopiero debiutowała przed kamerą.

Obecnie możemy być zaskoczeni ogromem znanych nazwisk. Wielu aktorów tamtego czasu jest znana współcześnie z innych produkcji. Wśród nich wymienić możemy Danutę Kowalską, Bożenę Dykiel, Adama Ferencego czy Pawła Wawrzeckiego.

Filmowe "Kamienie na szaniec" to tylko cząstka twórczości Łomnickiego

Jan Łomnicki urodził się w 1929 roku pod Lwowem. Od początku wiedział, że kino to jest miejsce, z którym chce się związać na całe życie. Uważał, że filmy i literatura to jedyne formy spędzania czasu, które go przyciągają. Jeszcze w czasach studenckich skupił się na tworzeniu filmów dokumentalnych, które towarzyszyły mu do końca życia.

Jego produkcje koncentrowały się głównie na życiu w Polsce współczesnej oraz na sztuce. W 1956 roku stworzył krótki esej filmowy "Mistrz Nikifor", aby później przejść do filmów o okupacji. Po "Akcji pod Arsenałem" pozostał w tej tematyce. Jednak największym jego sukcesem był serial "Dom". Opowiadał on o losach mieszkańców warszawskiej kamienicy w czasie odbudowy miasta.

Reżyser zmarł 18 grudnia 2002 roku w Warszawie. Przez długie lata zmagał się z ciężką chorobą.

Był konsekwentny we wszystkim, co robił. Nigdy nie sprzeniewierzył się własnym zasadom i poglądom. Jak dawał słowo, to go dotrzymywał Jan Englert

