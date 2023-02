"Czy naprawdę chcę pisać o swoim życiu? Czy naprawdę chcę przeżyć swoje życie na nowo? Nie jestem pewna" - przyznała podczas wywiadu dla Associated Press w 2009 roku Streisand , zdradzając, że choć od czasu do czasu odręcznie spisuje swoje wspomnienia, nie nosi się z zamiarem napisania książki. Najwyraźniej jeszcze wtedy dwukrotna laureatka Oscara, pięciokrotna zdobywczyni Emmy, zdobywczyni 10 nagród Grammy, 11 Złotych Globów i jednej statuetki nagrody Tony nie myślała o tym, aby podzielić się ze światem kulisami swojego prywatnego życia.

Barbra Streisand: Szczera, zabawna i czarująca

Pierwsze pogłoski o tym, że aktorka i piosenkarka pracuje nad swoimi wspomnieniami pojawiły się w 2015 roku. Jednak dopiero teraz wydawnictwo Viking, należące do Penguin Random House, zapowiada, że pierwsze wspomnienia Streisand ukażą się 7 listopada 2023 roku. Książka będzie nosić tytuł "My Name is Barbra", który nawiązuje do piątego studyjnego albumu artystki z 1965 roku.

"Ta książka jest, jak Barbra, szczera, zabawna i czarująca. Opowiada w niej o swoich wczesnych zmaganiach i wysiłkach, aby zostać aktorką, o tym, jak to musiała zająć się śpiewaniem, aby zarobić na życie. Opisuje swoje przyjaźnie z takimi postaciami, jak Marlon Brando czy Madeleine Albright, pisze również o tym, jak odnalazła spełnienie w małżeństwie z Jamesem Brolinem " - informuje wydawnictwo w komunikacie cytowanym przez AP.