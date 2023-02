Wideo "Titanic: 25. rocznica" [trailer]

"Titanic" powraca na ekrany kin

Z tą wiedzą widzowie mogą udać się ponownie do kin, bowiem z okazji swojego 25-lecia, 10 lutego "Titanic" powróci na duży ekran w zremasterowanej wersji. Choć film zadebiutował w kinach w grudniu, to właśnie Dzień Zakochanych był tą datą, kiedy to dochodowa produkcja Jamesa Camerona zarobiła najwięcej, co reżyser postanowił wyraźnie zaznaczyć datą premiery odświeżonej wersji.

Drugie miejsce w rankingu romantycznych filmów cieszących się największą popularnością wśród polskich internautów zajęło "Śniadanie u Tiffany’ego" . Ten ponadczasowy klasyk z 1961 roku z jedną z najbardziej zapamiętanych ról Audrey Hepburn w ciągu ostatnich trzech lat wspominany był blisko 85,6 tys. razy. Na podium znalazło się także "Dirty Dancing" , które pojawiło się w niemal 63 tys. wypowiedzi polskich internautów.



Już spoglądając na pierwszą trójkę tego zestawienia widać, że jeśli chodzi o kinowe produkcje z wielką miłością w tle, Polacy przywiązani są do romantycznych klasyków. Co potwierdza dalsza część zestawienia, w której tylko cztery filmy zostały nakręcone po 2000 roku, a najnowszy pochodzi z roku 2005.



W pierwszej piątce zestawienia uplasowały się kolejno: "Przeminęło z wiatrem" i "Pretty Woman", które wyprzedziły takie produkcje, jak: "To właśnie miłość", "Dziennik Bridget Jones" i "Pamiętnik. Zestawienie zamykają "Duma i uprzedzenie" i kultowa "Casablanca".



