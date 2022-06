Poznaliśmy kolejną ciekawostkę związaną z adaptacją "Akademii Pana Kleksa" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Wyjawiła ją Edyta Herbuś przy okazji wizyty w firmie, która stoi za produkcją tego obrazu. "Jestem w Open Mind Production. I wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że za chwilę zaczynam próbę choreografii z jedynym, niepowtarzalnym, najwspanialszym Tomaszem Kotem do produkcji 'Akademia Pana Kleksa'. Więc trzymajcie kciuki. Zaraz się okaże, jakim tancerzem jest ten (...) aktor" - powiedziała utytułowana tancerka i uczestniczka dwóch edycji "Tańca z Gwiazdami" w relacji na InstaStories.

Edyta Herbuś trenuje z Tomaszem Kotem

Kolejną nakręciła już po treningu. "No i chapeau bas! Tomasz Kot - wspaniały aktor, zdolny, dowcipny, bardzo sprawny i jeszcze szybko się uczy. No, chłopak jak marzenie. Czekajcie na 'Pana Kleksa'. Coś czuję, że tam będzie się działa piękna kreacja" - stwierdziła Edyta Herbuś , dołączając też wspólnie zdjęcie z Kotem.

Zdjęcie Edyta Herbuś i Tomasz Kot trenują do "Akademii Pana Kleksa" / @edytaherbus / Instagram

Niewykluczone, że w projekcie bierze udział jeszcze inny doświadczony tancerz, Tomasz Barański, który kiedyś był partnerem Herbuś nie tylko na parkiecie, ale i w życiu. Pojawił się on w relacji instagramowej Edyty, którą ta nagrała we wtorek o świcie na Okęciu. "Ja tu sobie gadu gadu na lotnisku, aż tu nagle... Przypadek? Nie sądzę! I tak całe życie. Mam cię chyba w dowodzie chłopaku. No to pozdrawiamy was. Szykuje się fajna przygoda" - powiedziała nieco tajemniczo Herbuś. Być może oboje polecieli do Norwegii, gdzie kręcone będą pierwsze ujęcia do "Akademii...".

Informacje na temat tego, kto pojawi się w obsadzie filmu są dawkowane dość oszczędnie. Na razie twórcy ujawnili tylko trzy nazwiska. Poza Kotem, który zagra główną rolę, z projektem związany jest też Piotr Fronczewski, który kreował Kleksa w serii filmów z lat 80. Nie ujawniono w kogo się wcieli tym razem, aczkolwiek pewne jest to, że będzie to znacząca rola. Dla wielu zaskoczeniem może być jednak to, że główną postacią dziecięcą nie będzie chłopiec, ale dziewczynka. W rolę Ady Niezgódki (u Brzechwy był Adam Niezgódka) wcieli się 13-letnia Antonina Litwiniak.

Zdjęcie Antonina Litwiniak / Gałązka / AKPA

Wkrótce okaże się, czy przy tej produkcji Herbuś będzie tylko choreografką, czy również pojawi się przed kamerą. Od wielu lat znacznie częściej bowiem udziela się jako aktorka, niż ekspertka od tańca - gra przeważnie w serialach i spektaklach.