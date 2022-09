Jak wielu komików, swoją przygodę z aktorstwem 52-letni Adam Sandler zaczynał właśnie od występów na scenie. Po przeprowadzce do Nowego Jorku łączył codzienne zajęcia na studiach z regularnymi występami w lokalnych klubach komediowych (za 10 dolarów). Jednak, jak sam przyznał w jednym z wywiadów dla CBS News, wtedy liczyła się jedynie możliwość kontaktu z publicznością. Jako stremowany amator i początkujący komik Sandler zwykł zabierać ze sobą gitarę. Do dziś instrument towarzyszy mu na scenie i jest ważnym elementem każdego show. "Gitara pozwalała mi wypełnić pustkę, kiedy stawałem na scenie przed publicznością i całkowicie zapominałem, co mam powiedzieć".

Reklama

Adam Sandler: Z gitarą pod Stanach

Dziś wytrawny komik nie musi obawiać się tremy i z tym większą śmiałością, co jakiś czas powraca do gatunku, który pozwolił mu stawiać pierwsze sceniczne kroki. Po raz ostatni w roli stand-upera rozbawiał publiczność w 2019 roku. Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych, w listopadzie, po trzech latach przerwy, ponownie wyruszy w trasę ze swoim autorskim programem, z którym odwiedzi 15 amerykańskich miast.

Instagram Post

Pierwszym przystankiem będzie Allentown w Pensylwanii, gdzie Sandler wystąpi 21 października. Kolejne stand-upy Sandler zaplanował m.in. w Bostonie, Atlantic City, Tampie i Hollywood. Komediowe tournee zakończy 14 listopada w Savannah w stanie Georgia. Z zamieszczonego w mediach społecznościowych harmonogramu występów dowiadujemy się, że na scenie Sandlerowi towarzyszyć będą goście, niestety nie wiadomo, kogo udało mu się zwerbować do tej komediowej uczty.

Adam Sandler: Najgorsze role 1 / 8 "Kuloodporni" (1996) - nominacja do Złotej Maliny w kategorii "najgorszy aktor" Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Zobacz też:

Jane Fonda opowiedziała, jak wygląda jej walka z rakiem



"Historie miłosne" Jerzego Stuha. Nie tylko Katarzyna Figura i Dominika Ostałowska