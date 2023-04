Adam Driver gwiazdą "Gorączki 2"?

O powstaniu filmu "Gorączka 2" spekuluje się od dłuższego już czasu. Współautorem wydanej w ubiegłym roku książki jest reżyser "Gorączki". Michael Mann nie ukrywał, że napisał tę powieść z myślą o tym, by później przenieść ją na ekran. Akcja książki rozgrywa się zarówno bezpośrednio po wydarzeniach pokazanych w filmie z 1995 roku, jak również wiele lat wcześniej.

Według informacji portalu Deadline, których nie potwierdzają ani studio Warnera, ani przedstawiciele Manna, aktualnie trwają prace nad zapewnieniem produkcji stosownego budżetu, czyli twórcy szukają pieniędzy. Temat nabiera tempa wraz z kończeniem prac nad najnowszym filmem Manna zatytułowanym "Ferrari". Jego gwiazdą też jest Driver. Aktor wciela się w postać Enzo Ferrariego.

Adam Driver to póki co jedyne nazwisko, którego udział w filmie "Gorączka 2" jest najbardziej prawdopodobny. Spekulacje na temat dalszej obsady trwają w najlepsze od dłuższego czasu. Mówiło się m.in., że w rolę ukochanej McCauleya ma wcielić się Ana de Armas .