Aaron Latham zmarł w sobotę w szpitalu Bryn Mawr w Pensylwanii po walce z chorobą Parkinsona - poinformowała jego żona w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Ponadto przekazała, że jego stan pogorszył się po zdiagnozowaniu u niego COVID-19 w 2020 roku.

Aaron Latham pochodził z Teksasu, w 1977 roku ożenił się z Lesley Stahl. Pracował m.in. dla "The Washington Post", "Esquire", "The New York Times" i "Rolling Stone".

Zdjęcie Lesley Stahl i Aaron Latham (1990) / Mark Reinstein/Corbis via Getty Images / Getty Images

Aaron Latham nie żyje

Na podstawie jego tekstu dla magazynu "Esquire" w 1980 roku powstał film "Miejski kowboj" z pamiętną kreacją Johna Travolty .

W ciągu dnia Bud Davis (John Travolta) pracuje w teksaskiej rafinerii, nocą jednak zamienia swój kask na Stetsona i pędzi do najsłynniejszego w Houston nocnego klubu country "U Gilleya". Tam poznaje mistrzynię parkietu Sissy (Debra Winger), w oczach której uchodzi za "prawdziwego kowboja". Tej prawdy Bud będzie musiał bronić, gdy w paradę wejdzie mu niebezpieczny przestępca (Glenn Scott) planujący napad na klub i... zdobycie serca Sissy. W poruszającej opowieści o prawdziwych kowbojach i ich barwnym, odchodzącym już do lamusa stylu życia, Travolta i Winger tworzą niezapomnianą ekranową parę.

Z kolei historie Lathama dla "Rolling Stone" o młodych, samotnych ludziach i klubach zdrowia zostały przekształcone w produkcję "Być doskonałym" (1985). W filmie wystąpił Travolta jako reporter i Jamie Lee Curtis jako trenerka.

