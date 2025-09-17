Timothee Chalamet zgarnął pokaźną sumkę za "High Side"

Na horyzoncie Chalameta szykuje się nowy projekt filmowy, o którym już jest głośno. Jak donosi "The New York Times", aktor dołączył do elitarnego grona aktorów, którzy za jedną rolę zgarnęli przynamniej 25 milionów dolarów. Właśnie tyle pieniędzy ma wpłynąć na konto gwiazdy jako wynagrodzenie za główną rolę w filmie "High Side". Tym samym 29-latek pobił rekord w branży. Jest najmłodszym aktorem, któremu się to udało.

Przed Chamaletem aktorzy, którzy mogli pochwalić się tak wysokim wynagrodzeniem za jedną rolę, to m.in. Johnny Depp, Ryan Reynolds, Will Smith, Brad Pitt, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio czy Arnold Schwarzenegger.

"High Side" - co wiemy o filmie?

"High Side" to kolejny film, który powstaje z współpracy Timothee Chamaleta i reżysera Jamesa Mangolda. Panowie stworzyli już wspólnie "Kompletnie nieznanego", czyli film o Bobie Dylanie, w którym 29-latek zagrał główną rolę. Otrzymał za nią nawet nominację do Oscara.

Nowy film duetu ma opowiedzieć historię Billy'ego - byłego profesjonalnego zawodnika MotoGP, który zakończył karierę na skutek poważnego wypadku. Billy postanowi dołączyć do świata przestępczego, a powstrzymać go będzie próbować agent FBI, Lennox.

Możliwe, że "High Side" będzie kolejnym głośnym tytułem w portfolio aktora. Jego występy znamy z serii "Diuna", filmów "Tamte dni, tamte noce", "Interstellar", "Wonka" czy "Małe kobietki".

Zdjęcie Timothée Chalamet w scenie z filmu "Wonka" / materiały prasowe

