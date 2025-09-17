Nie porzuciła kariery na rzecz męża. Spełnia się u jego boku

Anna Cieślak urodziła się w 1980 oku w Szczecinie. Jej stryjem był Bronisław Cieślak, czyli m.in. odtwórca roli Stanisława Borewicza w serialu "07 zgłoś się". Jako młoda aktorka, Cieślak ukończyła studia na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i niedługo później debiutowała na ekranach w filmie "Masz na imię Justine". Kolejne lata przyniosły współpracę z takimi reżyserami jak Władysław Pasikowski, Filip Bajon czy Ryszard Bugajski. Jednak największą sławę przyniosła jej rola w filmie "Dlaczego nie!", a w którym wcieliła się w postać Małgosi. Ma na koncie także role w takich produkcjach jak "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Śluby panieńskie" , czy "Apokawixa" z 2022 roku.

Od lat związana jest z teatrem, a w 2006 roku została wyróżniona listem gratulacyjnym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 roku wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" , w którym partnerował jej Rafał Maserak. Niestety aktorka zrezygnowała w 6. odcinku z powodu poważnej kontuzji.

"Nie chciała, żeby ktoś miał do niej żal, więc początkowo mimo odczuwalnej kontuzji udawała, że wszystko jest ok. Teraz boi się, że 'przechodzona' kontuzja może na dłużej odbić się na jej zdrowiu" - wyznało dziennikarzowi Faktu anonimowe źródło.

Anna Cieślak: dla niego porzuciła wielką miłość?

Anna Cieślak wiedziała, w jaki związek wchodzi, gdy zaczęła spotykać się z Czesławem Mozilem. Już wtedy mówiło się o tym, ze liczba jego dziewczyn jest trzycyfrowa. Aktorka jednak bardzo liczyła na udany związek i zdecydowała się przymknąć oko na pewne kwestie z przeszłości muzyka.

"Anię i Czesława połączyło coś naprawdę wyjątkowego. Dlatego zamieszkali razem w apartamencie należącym do aktorki" - informował "Fakt" jesienią 2012 roku, powołując się na anonimowych znajomych gwiazdy "Na Wspólnej".

Niespełna pół roku później ta sama gazeta obwieściła, że "Anna pogoniła Czesława, który okazał się niestały w uczuciach" - cóż za zaskakująca dynamika relacji! Choć wszystkie znaki wskazywały na ślub, to para rozstała się bez większych skrupułów. Aktorce zależało na jednym - rodzinie.

Zawiedzione nadzieje i złamane serce leczyła przez jakiś czas. Choć na jej drodze w pewnym momencie stanął Przemysław Wyszyński, to spokój znalazła u boku Edwarda Miszczaka - obecnie dyrektora programowego Polsatu.

"Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. Mówią, że to mezalians, że duża różnica wieku... To inni mają z tym problem, nie ja" - powiedziała w rozmowie z dziennikarką portalu "Kobieta", gdy ta wprost zapytała ją o związek ze starszym od niej o 25 lat Miszczakiem.

Pierwsze spotkania były dla obojga stresujące, a nie dało się też uniknąć spotkania z teściami!

"Trochę obawiałem się pierwszego spotkania z teściami, rodzice Ani są zaledwie kilka lat ode mnie starsi, w dodatku wszyscy wysocy" - wytłumaczył w rozmowie.

W 2021 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a przygotowania były owiane prawdziwą tajemnicą!

Anna Cieślak i Edward Miszczak: ślub pełen przepychu

Pod krakowską świątynię para miała podjechać luksusowym autem. Przyszli nowożeńcy do środka weszli natomiast tylnym wejściem, by zachować prywatność i uchronić się przed spojrzeniami. Kościół zamknięty na czas zaślubin, a tuż po uroczystości państwo młodzi wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na krakowski Kazimierz.

Wśród goście nie zabrakło również celebrytów. Na ślubie pojawili się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Joanna Przetakiewicz, Rinke Rooyens, Robert Śmigielski, Monika Olejnik, Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko, Dominika Kulczyk, Kuba Wojewódzki, Małgorzata Socha, Ewa Drzyzga oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska i Kamil Kula.

Anna Cieślak: postawiła na karierę

"Postanowiłam realizować się w zawodzie aktorki, bardzo dużo czasu spędzam w pracy, to mój wybór, tak mnie poprowadziło życie" - powiedziała jakiś czas temu "Zwierciadłu".

"Naokoło siebie mam dużo dzieci: chrześniaka, którego bardzo kocham, wnuczki i wnuka mojego męża, dzieci moich koleżanek. Niewielu ludzi przyjmuje taki wybór kobiet, uważają, że to jakaś forma degradacji" - dodała.

Podtrzymuje swoje zdanie, że nie pragnie łączyć roli matki i roli aktorki. Jest świadoma swoich decyzji i nie chce być negatywnie oceniana z powodu braku dzieci.

Obecnie Anna Cieślak i Edward Miszczak rzadko pokazują się przed kamerami, ale z medialnych relacji widać, że współdzielą pasje i cieszą się nimi we wspólnym towarzystwie.

"Kochasz ludzi - uwielbiasz ich 'budzić'. W zakresie działania - jesteś nie do zajechania. Płyniesz zawsze na najgłębszą wodę, nie zważając na pogodę" - napisała na wstępie aktorka. Wspomniała następnie, że jej mąż jest człowiekiem pełnym odwagi, miłości i radości każdego dnia. "Niech ci się kochanie to nigdy nie zmienia" - pisała aktorka na Instagramie z okazji 70. urodzin męża.

