Wszyscy dzisiaj przełączą na HBO Max. Te filmy to absolutne hity

Najciekawsze filmy dostępne na HBO Max potrafią wciągnąć widzów na długo, niezależnie od gatunku. Platforma od lat udowadnia, że potrafi łączyć klasykę kina, nagradzane superprodukcje i tytuły, które dopiero budują swoją legendę. Zebraliśmy pięć wyjątkowych produkcji, które warto zobaczyć, jeśli szukasz filmów z mocną historią, pięknymi zdjęciami i świetną obsadą. To zestawienie pozwoli szybko wybrać coś naprawdę dobrego.

"Taksówkarz"

Jeśli istnieje film, który na zawsze odmienił gatunek dramatów psychologicznych, to właśnie "Taksówkarz". Dzieło Martina Scorsesego jest dziś jednym z najważniejszych punktów odniesienia w historii kina. Travis Bickle, grany przez Roberta De Niro, to postać zbudowana z samotności, frustracji i głębokiego pragnienia zrozumienia własnego miejsca w świecie. Jego codzienność, zanurzona w brudzie i chaosie nowojorskich ulic, powoli prowadzi do utraty stabilności, co zostało pokazane z niezwykłą wiarygodnością. Film zachwyca reżyserią, pełną charakterystycznych dla Scorsesego zabiegów, które po latach są chętnie analizowane przez filmoznawców. To obowiązkowa pozycja dla każdego, kto chce poznać fundamenty współczesnego kina.

"Diuna" i "Diuna: Część druga"

Nowa ekranizacja "Diuny" to projekt, który od początku zapowiadano jako jedno z największych przedsięwzięć w historii kina science fiction. Denis Villeneuve stworzył wizję pustynnego Arrakis, która zapiera dech w piersiach rozmachem, a jednocześnie pozostaje wierna duchowi powieści Franka Herberta. Przed kamerą stanęli Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson i Javier Bardem, co samo w sobie przyciągnęło miliony widzów. Obie części zachwycają wizualnie, a narracja konsekwentnie prowadzi przez polityczne intrygi i duchowe rozterki Paula Atrydy. HBO Max udostępnia obie odsłony, więc można zanurzyć się w tej historii bez przerw, odkrywając kolejne warstwy ogromnego uniwersum.

Zdjęcie Timothée Chalamet i Zendaya w filmie "Diuna: Część druga" / materiały prasowe

"Zjawa"

"Zjawa" Alejandro Gonzáleza Iñárritu to film, który jednocześnie porusza i oszałamia wizualnie. Zdjęcia Emmanuela Lubezkiego, realizowane wyłącznie w naturalnym świetle, stały się legendą i do dziś są analizowane w szkołach filmowych na całym świecie. Surowy krajobraz Ameryki sprzed dwóch stuleci tworzy niemal metafizyczną przestrzeń, w której rozgrywa się opowieść o przetrwaniu i zemście. Leonardo DiCaprio, wcielając się w Hugh Glassa, pokazuje niezwykłe fizyczne i emocjonalne poświęcenie, które ostatecznie przyniosło mu pierwszego Oscara. To film, który ogląda się zarówno dla samej historii, jak i dla doświadczenia wizualnego, które trudno porównać z czymkolwiek innym.

"Zniknięcia"

W zestawieniu nie mogło zabraknąć produkcji, która w ostatnich miesiącach budzi szczególne emocje. "Zniknięcia", z Joshem Brolinem i Julią Garner w rolach głównych, wprowadzają widza w klimat małego miasteczka Maybrook, które zostaje sparaliżowane niewytłumaczalnym zdarzeniem. Niemal wszystkie dzieci z jednej klasy znikają o poranku bez śladu, pozostawiając po sobie ciszę i rosnący niepokój. Jedynym świadkiem jest chłopiec, który jako jedyny przychodzi tego dnia do szkoły. Reżyser Zach Cregger prowadzi historię przez kilka perspektyw, tworząc misternie skonstruowany thriller, w którym napięcie narasta z każdą minutą. Inspiracje twórczością Stephena Kinga są wyczuwalne, jednak film zachowuje własną tożsamość, łącząc grozę z psychologiczną głębią. Wielu krytyków już nazywa go przyszłym klasykiem gatunku.

Zdjęcie "Zniknięcia" / materiały prasowe

"Green Book"

"Green Book" to tytuł, który pokazuje, że kino potrafi łączyć lekkość narracji z ważnymi społecznymi tematami. Historia Tony’ego, drobnego cwaniaczka z Bronksu, i Dona Shirleya, wybitnego muzyka, rozpoczyna się od zawodowego układu, lecz szybko przeradza się w opowieść o zaufaniu i zderzeniu dwóch światów. Podczas wspólnego tournée przez południe Stanów Zjednoczonych bohaterowie konfrontują swoje uprzedzenia, przekonania i styl życia. Film zachwycił widzów i krytyków na całym świecie, zdobywając Oscara za najlepszy film. To kino, które ogląda się z przyjemnością dzięki świetnym rolom Viggo Mortensena i Mahershali Alego, a jednocześnie zostawia widza z refleksją, która zostaje na długo po seansie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dalej jazda 2" [trailer] materiały prasowe

