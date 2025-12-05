Nie żyje dr Rafał Kołsut. Był znaną postacią polskiego komiksu i dubbingu

Nie żyje dr Rafał Kołsut. Miał 35 lat

4 grudnia zmarł dr Rafał Kołsut, który był historykiem komiksu, aktorem dubbingowym i prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Miał 35 lat. Informacja o jego śmierci została potwierdzona m.in. przez polskiego ilustratora, grafika i autora komiksów, Rafała Szłapę.

"Smutne wieści z Krakowa. W godzinach popołudniowych dowiedziałem się, że nie żyje Rafał Kołsut, wieloletni członek, a potem, przez ostatnie dwa lata, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, pracownik UMK, niestrudzony organizator i prowadzący Krakowskiego Festiwalu Komiksowego. Zaledwie parę dni temu ogłosił zorganizowanie wystawy plansz komiksowych przedstawiających Kraków. W związku ze wsparciem, jakie od Niego ostatnimi czasy otrzymałem, umawialiśmy się na spotkanie. Teraz wiem, że już do niego nigdy nie dojdzie. Spoczywaj w pokoju Rafale" - napisał mężczyzna na Facebooku.

Reklama

"Wielka strata dla polskiego środowiska komiksowego. A także jest to dla mnie osobista strata, bo z Rafałem rozmawiałem regularnie od lat i nasze drogi często przecinały się w różnych miejscach. Jeszcze ledwie kilkanaście dni temu podsyłałem mu materiały do wystawy, która zawisła w Krakowie" - czytamy w pożegnalnym wpisie centrum komiksów Disneya.

Aktor dubbingowy i znana postać polskiego komiksu

Dr Rafał Kołsut był historykiem komiksu i animacji, nauczycielem akademickim, scenarzystą, publicystą, organizatorem i prowadzącym Krakowskiego Festiwalu Komiksowego oraz prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Wielu znajomych z branży komiksowej, podkreśla, jak istotny był jego wkład w ciągu ostatnich lat. Recenzował komiksy, pisał scenariusze i publikował w magazynach.

Oprócz komiksu i animacji Kołsut interesował się także dubbingiem. To właśnie jego głos słyszeliśmy m.in. w "Ben Hur - Droga do chwały", "Rybkach z ferajny", "Ekspresie polarnym", "Czarodziejach z Waverly Place", "Co nowego u Scooby'ego?", "Nie ma to jak hotel" i "Z kopyta".

Pochodził z Kozienic. W wieku siedmiu lat rozpoczął przygodę z telewizją, wcielając się w Dyzia w programie "Ziarno". Był absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Później jako nauczyciel akademicki związał się z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższą Szkołą Europejską im ks. Józefa Tischnera w Krakowie i Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zobacz też: Miał tylko 11 lat. Prokuratura podała przyczynę śmierci młodego aktora