To nowy hit Netfliksa. Mocny thriller nie daje chwili wytchnienia

"Dom pełen dynamitu": o czym opowiada film? Za kamerą stanęła legenda kina

Fabuła produkcji "Dom pełen dynamitu" osnuta jest wokół grupy oficjeli Białego Domu, którzy muszą zapobiec "zbliżającemu się zagrożeniu i ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą. Akcja ma rozgrywać się w czasie rzeczywistym" - dowiadujemy się z oficjalnego opisu produkcji.

Krytycy po premierze na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji zgodnie ocenili produkcję jako niezwykle intensywną i nie dającą chwili wytchnienia. W rolach głównych wystąpią m.in. Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Moses Ingram, Willa Fitzgerald, Anthony Ramos.

Scenariusz napisał Noah Oppenheim, odpowiedzialny m.in. za filmy "Jackie", "Więzień labiryntu" czy serial "Dzień zero". Za kamerą natomiast stanęła Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker: W pułapce wojny", "Wróg numer jeden") - pierwsza kobieta, która otrzymała Oscara za najlepszą reżyserię.

"Dom pełen dynamitu" już w streamingu. To nowy hit Netfliksa

Film "Dom pełen dynamitu" pojawił się na Netfliksie 24 października. Od tego momentu zajmuje pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów w Polsce.

