Polacy je uwielbiają! TOP 10 filmów dostępnych na HBO Max

HBO Max od lat przyciąga fanów ambitnego kina i wielkich hitów. W katalogu platformy nie brakuje tytułów, które nie tylko zdobyły uznanie krytyków, ale również cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów w Polsce. Oto zestawienie najpopularniejszych produkcji dostępnych obecnie na HBO Max. Te filmy warto zobaczyć choćby raz.

"Joker" - poruszający dramat, który wstrząsnął widzami

Jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów ostatnich lat. "Joker" z 2019 roku to historia Arthura Flecka, mężczyzny zmagającego się z samotnością i odrzuceniem, którego życie w Gotham prowadzi na skraj szaleństwa.

Brawurowa rola Joaquina Phoenixa przyniosła mu Oscara, a widzowie nie mogli oderwać wzroku od tej mrocznej, psychologicznej opowieści. Na HBO Max film cieszy się olbrzymią popularnością i wciąż wywołuje emocje.

"Incepcja" - thriller, który wciąga jak labirynt snów

Jeżeli kochasz kino, które wymaga skupienia, "Incepcja" to propozycja obowiązkowa. Christopher Nolan zabiera widzów w świat, gdzie granice snu i rzeczywistości zacierają się w hipnotyzującej opowieści o złodziejach snów.

Leonardo DiCaprio w roli Dominicka Cobba porywa w podróż pełną zwrotów akcji i wizualnych fajerwerków. To jeden z tych filmów, które długo zostają w pamięci.

Zdjęcie Kadr z filmu "Incepcja" / Album Online / East News

"W pogoni za szczęściem" - inspirująca historia o walce o lepsze życie

Will Smith w roli życia. "W pogoni za szczęściem" to wzruszająca opowieść o ojcu, który mimo przeciwności losu nie poddaje się i walczy o przyszłość swojego syna.

Historia oparta na faktach pokazuje, że marzenia warto mieć, nawet gdy wszystko zdaje się iść nie po naszej myśli.

"Gladiator" - ponadczasowa opowieść o honorze i zemście

"Gladiator" Ridleya Scotta to film, który nie potrzebuje przedstawiania. Russell Crowe w roli generała Maksymusa, zdradzonego przez cesarza, walczy o sprawiedliwość na arenie rzymskiego Koloseum.

To epicka opowieść o lojalności, zemście i sile ducha. Od lat niezmiennie przyciąga kolejne pokolenia widzów.

Zdjęcie "Gladiator" / materiały prasowe

"Prestiż" - pełna tajemnic walka dwóch iluzjonistów

Christopher Nolan potrafi opowiadać historie, które trzymają w napięciu do ostatniej sekundy. "Prestiż" to opowieść o rywalizacji dwóch magików, którzy gotowi są poświęcić wszystko, by pokonać rywala.

W rolach głównych Hugh Jackman i Christian Bale. Film nie tylko wciąga, ale też skłania do refleksji nad ceną obsesji.

"Green Book" - pełna ciepła opowieść o nieoczekiwanej przyjaźni

Film nagrodzony Oscarem za najlepszy film. "Green Book" przenosi nas do Ameryki lat 60., gdzie pianista Don Shirley i jego szofer Tony Lip wyruszają w trasę koncertową na południe USA.

Historia ich przyjaźni jest wzruszająca i pełna humoru. Świetne aktorstwo Viggo Mortensena i Mahershali Ali czyni ten film jedną z najlepszych propozycji na wieczór.

Zdjęcie Mahershala Ali i Viggo Mortensen w filmie "Green Book" / Wiese/FaceToFace/REPORTER / East News

"Bękarty wojny" - Quentin Tarantino w najlepszej formie

Jeśli szukasz kina, które nie bierze jeńców, "Bękarty wojny" to strzał w dziesiątkę. Quentin Tarantino serwuje alternatywną historię II wojny światowej, pełną brawury i ciętego humoru.

Christoph Waltz stworzył tu jedną z najbardziej zapadających w pamięć ról w historii kina. Film trzyma w napięciu i zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

"Interstellar" - kosmiczna wyprawa w nieznane

Christopher Nolan po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach wielkich. "Interstellar" to opowieść o miłości, poświęceniu i walce o przetrwanie w bezkresnym wszechświecie.

Film urzeka zarówno warstwą wizualną, jak i emocjonalną. To kino, które zostaje w głowie na długo po seansie.

Zdjęcie Matthew McConaughey i Anne Hathaway w filmie "Interstellar" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" - dramat, który nie daje spokoju

Frances McDormand w roli życia. "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to przejmująca historia matki, która nie potrafi pogodzić się z tragedią.

Film porusza tematy winy, zemsty i bezradności, a jednocześnie zaskakuje czarnym humorem i nieoczywistym zakończeniem.

"Chłopi" - polski fenomen na HBO Max

Na koniec polski akcent, który podbił serca widzów. "Chłopi" to adaptacja klasycznej powieści, zrealizowana w technice animacji malarskiej.

Film oczarowuje nie tylko warstwą wizualną, ale też uniwersalnym przekazem o ludzkich namiętnościach i życiu w zgodzie z naturą.

Zdjęcie W głównej roli - Jagny - występuje Kamila Urzędowska / materiały prasowe

