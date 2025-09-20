Był legendą polskiego kina. Nie doczekał premiery tych głośnych filmów
Zbigniew Cybulski miał na koncie występy u wielu znakomitych reżyserów i przez lata był jedną z najbardziej rozchwytywaną gwiazd kina. Nie bez powodu zaczęto nazywać go "polskim Jamesem Deanem" - niespotykany talent i aktorska wrażliwość wyniosła go na wyżyny sławy. Przedwczesna śmierć mężczyzny była ciosem i ogromnym szokiem dla całej branży. Premiera aż trzech filmów z jego udziałem odbyła się już po ceremonii pogrzebowej...
Zbigniew Cybulski urodził się 3 listopada 1927 roku koło Stanisławowa. W 1953 roku ukończył z wyróżnieniem krakowską Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową. Później przeniósł się do Sopotu i zaczął występować w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Rok później wspólnie z aktorem Bogumiłem Kobielą założył legendarny studencki teatrzyk "Bim-Bom", a potem występował w warszawskim Teatrze Ateneum. Filmem, który przyniósł mu sławę i popularność, nie tylko w Polsce, był "Popiół i diament".
Artysta zmarł 8 stycznia 1967 roku w dramatycznych okolicznościach. O 4:20 próbował wskoczyć do odjeżdżającego pociągu na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Przyczyną jego pośpiechu była próba sztuki "Tajemnica starego domu" Pancza Panczewa w Teatrze Telewizji, której premiera miała się odbyć 23 stycznia. Pomimo szybkiej interwencji medycznej, nie udało się uratować aktora. W chwili śmierci nie miał nawet 40 lat.
Od 1969 przyznawana jest nagroda im. Zbyszka Cybulskiego, którą otrzymują młodzi aktorzy "wyróżniający się wybitną indywidualnością".
Aktor zmarł niedługo przed premierą trzech głośnych tytułów z jego udziałem. Jednym z nich była produkcja w reżyserii Stanisława Lenartowicza zatytułowana "Cała naprzód". Pierwsze pokazy komedii, w której Cybulski zagrał główną rolę, odbyły się trzy miesiące po jego śmierci.
Następnie na ekrany kin trafiło dzieło Aleksandra Ścibora-Rylskiego "Morderca zostawia ślad". Premiera przebiegła w dość przygnębiającej atmosferze; do śmierci aktora doszło bowiem, gdy wracał z planu zdjęciowego tego filmu. W procesie postsynchronizacji bohaterowi granemu przez Cybulskiego głosu użyczył Tadeusz Łomnicki.
Ostatnią produkcją z udziałem aktora była "Jowita" w reżyserii Janusza Morgensterna. Historia bazowała na psychologiczno-obyczajowej powieści Stanisława Dygata "Disneyland". Cybulski wystąpił u boku Daniela Olbrychskiego, Barbary Kwiatkowskiej i Kaliny Jędrusik. Film zebrał znakomite recenzje krytyków i do dziś uznawany jest za dzieło kultowe. Wojciech Wierzewski z pisma "Ekran" pisał wówczas, że "czegoś takiego w chorobliwie ambitnej i przez to najczęściej pretensjonalnej kinematografii już dawno nie było".
Zobacz też:
Polska aktorka podjęła trudne wyzwanie. To jedna z najważniejszych ról w jej karierze