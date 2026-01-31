Nowa odsłona kultowego cyklu. Widowiskowa produkcja zmierza na streaming

Akcja filmu "Jurassic World: Odrodzenie" rozgrywa się 5 lat po poprzedniej części serii z 2022 roku. To siódma część serii, biorąc pod uwagę dwie główne trylogie. Pierwowzorem dla "Parku jurajskiego" wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga była książka Michaela Crichtona. Ekranizacja przedstawiała historię parku, w którym naukowcom udało się sklonować dinozaury. Niestety, w wyniku awarii gady wydostają się na wolność, a goście i obsługa parku rozpoczynają walkę o przeżycie. Film wyszedł w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.

"Jurassic World: Odrodzenie": o czym opowiada film?

Ekspertka od operacji specjalnych Zora Bennett (Scarlett Johansson) i paleontolog Henry Loomis (Jonathan Bailey) udają się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety, na ich drodze staną najbardziej niebezpieczne gady, które kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi.

Nową odsłonę kultowej serii wyreżyserował Gareth Edwards ("Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"). Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces pierwszego "Parku Jurajskiego".

W głównych rolach wystąpili Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Mahershala Ali, Ed Skrein, Manuel Garcia-Rulfo.

"Jurassic World: Odrodzenie": gdzie obejrzeć w streamingu?

"Jurassic World: Odrodzenie" już za kilka dni trafi do streamingu. Film będzie można obejrzeć od 3 lutego wyłącznie w SkyShowtime.

