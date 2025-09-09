Niespodziewany numer jeden w Polsce. Wcześniej nikt nie słyszał o tym filmie

"Dzień sądu": nowy hit HBO Max

"Dzień sądu" w reżyserii Shauna Silvy nieoczekiwanie stał się hitem platformy HBO Max w Polsce. To pełen napięcia thriller akcji z elementami westernu, który opowiada historię małomiasteczkowego szeryfa i skorumpowanego komendanta. Aby zmusić poszukiwanego wygnańca do konfrontacji, decydują się porwać jego żonę i uczynić ją zakładniczką, co prowadzi do serii dramatycznych wydarzeń i moralnych dylematów.

W rolach głównych wystąpili: Zach Roerig jako szeryf John Dorsey, Billy Zane jako Butch Hayden oraz Cara Jade Myers jako Emily Rusk. Produkcja łączy klasyczne elementy westernu z nowoczesnym kinem akcji. Co ciekawe, jest to debiut reżyserski w karierze Silvy.

Film ominął polskie kina i dopiero 2 września 2025 roku trafił na HBO Max. Pomimo mieszanych recenzji, szybko zdobył popularność wśród polskich widzów, utrzymując się na pierwszym miejscu w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów ostatnich dni w naszym kraju. Wyprzedza m.in. "Blackway", "Pierwszą sprawę" i "American Psycho".

