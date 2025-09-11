"Inside": co to za film?

"Inside" to thriller psychologiczny z 2023 roku w reżyserii Vasilis Katsoupis, oparty na scenariuszu Ben Hopkins. Film miał swoją światową premierę 20 lutego 2023 roku podczas festiwalu Berlinale. Główną i niemal jedyną postać w filmie gra Willem Dafoe, wcielający się w Nemo, złodzieja dzieł sztuki. Bohater włamuje się do luksusowego apartamentu, aby ukraść cenne obrazy. Gdy system zabezpieczeń niespodziewanie się uruchamia, Nemo zostaje uwięziony wewnątrz, całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Bez dostępu do wody i jedzenia jego walka o przetrwanie staje się coraz bardziej desperacka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Wajda powrócił do Hollywood INTERIA.PL

Odbiór filmu przez widzów i krytyków był mieszany. Wielu chwaliło intensywną i pełną ekspresji kreację Dafoe, inni natomiast zarzucali produkcji monotonię oraz zbyt wolne tempo akcji. Film osiągnął słaby wynik finansowy, zarabiając niecały milion dolarów na całym świecie.

Willem Dafoe w rozmowie z Screen Rant przyznał, że wiele jego ról bywa bardzo wymagających i emocjonalnie angażujących. "Nie lubię komfortu w postaci, bo wtedy nie ma czego grać" - wyjaśnił.

"Inside" online. Gdzie oglądać?

Film "Inside" ominął polskie kina. Obecnie można go zobaczyć w kilku serwisach w ramach wypożyczenia. Już niedługo trafi do biblioteki giganta streamingowego. "Inside" będzie dostępny na Netfliksie od 17 września.