"Zaginiona dziewczyna" trzyma w napięciu od pierwszej minuty

Historia zaczyna się pozornie spokojnie - małżeństwo Nicka (Ben Affleck) i Amy (Rosamund Pike) świętuje kolejną rocznicę ślubu. Jednak tego dnia Amy znika w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce oczy wszystkich zwracają się ku Nickowi, który staje się głównym podejrzanym. Czy naprawdę miał coś wspólnego ze zniknięciem żony? A może za całą intrygą kryje się coś znacznie mroczniejszego? Koniecznie zobacz zwiastun!

Fincher w swoim stylu nie daje widzowi ani chwili wytchnienia. Każdy dialog, każdy szczegół, każde spojrzenie bohaterów kryje w sobie napięcie. Rosamund Pike stworzyła w tym filmie jedną z najbardziej elektryzujących kreacji ostatnich lat - rolę, która zapewniła jej nominację do Oscara.

Na "Rotten Tomatoes" film zebrał mnóstwo pochlebnych komentarzy. Wśród krytyków może pochwalić się wynikiem 88% pozytywnych recenzji.

Na ekranie w filmie z 2014 roku, oprócz głównych aktorów, występują m.in. Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Patrick Fugit, Carrie Coon i Lisa Banes.

Mroczny thriller o niebezpiecznej małżeńskiej rozgrywce dostępny jest do obejrzenia na Netfliksie. Jeśli więc masz ochotę na film, który sprawi, że będziesz analizować każdy szczegół i dyskutować o nim jeszcze długo po seansie - włącz Netfliksa i daj się porwać "Zaginionej dziewczynie".

