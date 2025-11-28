Mocny temat Mroczne i klimatyczne thrillery na Netfliksie. Znasz je wszystkie?

"American Psycho": jeden z najlepszych thrillerów wszech czasów

"American Psycho" ukazuje mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów w Ameryce lat 80. Patrick Bateman robi błyskotliwą karierę w firmie ojca, finansisty z Wall Street. Z pozoru jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego życie obraca się wokół kultu markowych przedmiotów. Jednak w jego głowie lęgną się chore myśli. Pod ich wpływem osobowość Patricka powoli ulega destrukcji, a on sam popełnia wstrząsające zbrodnie.

W filmie w reżyserii Mary Harron główną rolę odegrał Christian Bale. Jego występ zapisał się na kartach historii kinematografii oraz stał się ważnym elementem popkultury. Na ekranie Bale'owi partnerują m.in. Willem Dafoe, Jared Leto czy Reese Witherspoon. "American Psycho" jest zdecydowanie filmem kultowym, wpływowym, cenionym i zyskującym na znaczeniu wraz z upływem lat.

"American Psycho" niedługo zniknie z Netfliksa

Zostało tylko kilka dni, by obejrzeć produkcję na platformie giganta streamingowego. "American Psycho" jest dostępny na Netfliksie tylko do 30 listopada. Tymczasem można go obejrzeć także na HBO Max.

