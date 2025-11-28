Netflix usuwa jeden z najlepszych thrillerów wszech czasów. Zostały godziny
"American Psycho" to jeden z najbardziej wpływowych thrillerów w dziejach kina. Niezapomniana rola Christiana Bale’a uczyniła ten film kultowym, a jego wpływ na popkulturę nie słabnie mimo upływu lat. Produkcję wkrótce zniknie z Netfliksa.
"American Psycho" ukazuje mroczne oblicze świata młodych, zamożnych biznesmenów w Ameryce lat 80. Patrick Bateman robi błyskotliwą karierę w firmie ojca, finansisty z Wall Street. Z pozoru jest typowym, egocentrycznym yuppie, którego życie obraca się wokół kultu markowych przedmiotów. Jednak w jego głowie lęgną się chore myśli. Pod ich wpływem osobowość Patricka powoli ulega destrukcji, a on sam popełnia wstrząsające zbrodnie.
W filmie w reżyserii Mary Harron główną rolę odegrał Christian Bale. Jego występ zapisał się na kartach historii kinematografii oraz stał się ważnym elementem popkultury. Na ekranie Bale'owi partnerują m.in. Willem Dafoe, Jared Leto czy Reese Witherspoon. "American Psycho" jest zdecydowanie filmem kultowym, wpływowym, cenionym i zyskującym na znaczeniu wraz z upływem lat.
Zostało tylko kilka dni, by obejrzeć produkcję na platformie giganta streamingowego. "American Psycho" jest dostępny na Netfliksie tylko do 30 listopada. Tymczasem można go obejrzeć także na HBO Max.
