"Filip": głośny polski film

Akcja filmu "Filip" rozgrywa się w 1943 roku we Frankfurtcie. Tytułowy bohater (Eryk Kulm Jr ) jest typowym kosmopolitą i niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. W Polsce stracił całą rodzinę. Sam ukrywa żydowskie pochodzenie i niejednokrotnie wymyka się śmierci. Pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu i beztrosko korzysta z uroków życia otoczony luksusem, pięknymi kobietami i przyjaciółmi z całej Europy. Jednak wkrótce ten misternie zbudowany świat, który go otacza, rozsypuje się jak domek z kart.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julian Świeżewski o aktorstwie, muzyce oraz filmie "Królestwo" INTERIA.PL

"Filip" to filmowa adaptacja prozy Leopolda Tyrmanda. W obsadzie znaleźli się również m.in. Robert Więckiewicz, Sandra Drzymalska, Victor Meutelet, Caroline Hartig i Zoe Straub. Za reżyserię odpowiada Michał Kwieciński. Film do dziś wzbudza spore emocje. Przyciągnął tłumy widzów do kin, a później był oglądany na potęgę na platformie streamingowej.

"Filip" wkrótce zniknie z Netfliksa

Aktualnie "Filipa" można zobaczyć na platformie Netflix. Wkrótce jednak zniknie z biblioteki giganta streamingowego. "Filip" jest dostępny na Netfliksie tylko do 7 sierpnia.