Mamy polskiego "Rocky’ego"? Nowy film podbija międzynarodowe rankingi!

Polska produkcja w reżyserii Mitji Okorna zadebiutowała na platformie Netflix 11 września 2024 roku i od kilku dni podbija rankingi najchętniej oglądanych produkcji na platformie. "Bokser" to opowieść o pełen emocji dramat o marzeniach, walce z przeciwnościami i wyzwaniach życia na emigracji.

W główną rolę wcielił się Eryk Kulm Jr , znany m.in. z takich produkcji jak "Filip", "Klara", "Teściowie 2". U jego boku pojawili się także Adrianna Chlebicka i Eryk Lubos .

Od premiery film cieszy się sporym zainteresowaniem widzów w Polsce i nie tylko. Według danych udostępnionych przez platformę Netflix "Bokser" znalazł się w rankingu TOP 10 Netfliksa w 7 krajach. Nowym filmem cieszą się: Czechy, Węgry, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina. W ostatnim tygodniu produkcja została wyświetlona ponad 2 miliony razy.

Opinie recenzentów są jednak podzielone. W sieci możemy znaleźć komentarze mówiące, że "jest to rasowe kino", a z drugiej, że niestety fabuła jest przewidywalna ("Rotten Tomatoes").

"Bokser": o czym jest film?

On marzy o byciu mistrzem świata, by móc dać jej wszystko. W jej oczach on zawsze był mistrzem. Oboje byli gotowi zaryzykować wszystko, by wyjechać na Zachód i zawalczyć o lepszą przyszłość, którą miała zapewnić im międzynarodowa kariera bokserska Jędrzeja. Starcie z życiem na emigracji okazuje się jedną z trudniejszych walk, jaka czeka na młodych na obczyźnie.