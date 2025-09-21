"Tar": oscarowy film z Cate Blanchett

Film "Tar" to dramat z 2022 roku, wyreżyserowany przez Todda Fielda, z Cate Blanchett w roli głównej. Opowiada historię fikcyjnej postaci Lydii Tár, światowej sławy kompozytorki i dyrygentki, która jako pierwsza kobieta objęła stanowisko głównej dyrygentki Berlińskiej Filharmonii. Akcja skupia się na kilku miesiącach z życia bohaterki, ukazując jej zawodowe sukcesy oraz osobiste wyzwania. Nieskazitelny wizerunek artystki ulega zniszczeniu, gdy na jaw wychodzą oskarżenia o nadużycia wobec młodych kobiet.

W filmie, obok Cate Blanchett, występują również Nina Hoss, Noémie Merlant, Mark Strong, Julian Glover, Allan Corduner, Sophie Kauer i Sylvia Flote. W polskich kinach "Tar" ukazał się w lutym 2023 roku. Spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, którzy docenili warstwę fabularną oraz techniczną produkcji. Otrzymał aż sześć nominacji do Oscara, a Cate Blanchett została nagrodzona Złotym Globem.

"Field medytuje nad władzą. Medytuje, nie oskarża. Przygląda się, nie feruje wyroków. Tár jest przykra w kontaktach osobistych, trudna w relacji partnerskiej, zarozumiała i opryskliwa; obraża, bo czuje, że ma do tego prawo; patrzy z góry, bo czuje się lepsza. Nagrody, splendory, grono posłusznych asystentów i wielbicieli utwierdzają ją w tym. Ta sama Tár jest jednak człowiekiem opętanym sztuką, pracą, komponowaniem, dyrygowaniem. Tylko to ma w zasadzie dla niej sens. Życie prywatne, macierzyństwo nawet, wszystko dla sztuki" - pisze Łukasz Maciejewski w recenzji dla Interii.

Ostatnie godziny, by obejrzeć "Tar" na Netfliksie

Produkcja jest obecnie dostępna na Netfliksie, ale już niedługo zniknie z biblioteki. "Tar" można obejrzeć na platformie giganta streamingowego tylko do 24 września.