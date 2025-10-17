"Podlasie": zapowiedź polskiej komedii. To kontynuacja popularnej produkcji

"Podlasie" to nowa historia ze świata dobrze przyjętej komedii "Nic na siłę". W rolach głównych będziemy mogli zobaczyć Annę Seniuk i Artura Barcisia. Udział tych lubianych aktorów już teraz zapowiada historię pełną wzruszeń i ciepłego humoru.

"Gdy Halina, ulubienica wsi, popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Reklama

Za reżyserię filmu odpowiada Łukasz Kośmicki. Nad scenariuszem pracował duet odpowiedzialny za "Nic na siłę" - Katarzyna Golenia i Katarzyna Frankowska.

"Podlasie" i nie tylko. Netfliks zapowiada nowe polskie premiery

To nie jedyna polska nowość, jaką niebawem będziemy mogli zobaczyć na platformie Netfliks.

"Jesteśmy częścią polskiej branży audiowizualnej od blisko dekady i chcemy dalej inwestować w najlepszą rozrywkę dla widzów. Naszym celem jest tworzenie oferty tak różnorodnej, jak gusta polskiej publiczności - bo to widz jest w centrum wszystkiego, co robimy" - mówił Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poza "Podlasiem" w streamingu pojawi się niebawem jeszcze kilka interesujących produkcji, w tym m.in.:

"Bunt" (reż. Mateusz Rakowicz, Marek Lechki) - inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu,

(reż. Mateusz Rakowicz, Marek Lechki) - inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach byłych współwięźniów stojących po przeciwnych stronach konfliktu, "Czarna Wołga" (reż. Piotr Subbotko) - film o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL - Czarnej Wołgi,

(reż. Piotr Subbotko) - film o kapitanie milicji (Michał Balicki) podejrzanym o zabójstwo próbującym rozwikłać sprawę legendy czasów PRL - Czarnej Wołgi, "Kolory zła: Czerń" (reż. Adrian Panek) - po gorącym przyjęciu "Kolorów zła: Czerwień" Jakub Gierszał powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak,

(reż. Adrian Panek) - po gorącym przyjęciu "Kolorów zła: Czerwień" Jakub Gierszał powraca jako prokurator Bilski w kolejnej adaptacji powieści autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak, "Znieczulenie" (reż. Łukasz Ostalski) - pierwszy polski serial medyczny Netflixa z Leszkiem Lichotą w roli neurochirurga.

Zobacz też:

Wielki finał filmowej trylogii. To najpopularniejsza seria Prime Video