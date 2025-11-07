Najbardziej chaotyczna świąteczna komedia. Prime prezentuje nowy film

"Co.Za.Radość.": o czym opowiada film?

"Co.Za.Radość" to najnowsza to film z gwiazdorską obsadą, przedstawiający kochającą, nieco dysfunkcyjną rodzinę. W rolach głównych występują: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria oraz Joan Chen.

W ścieżce dźwiękowej filmu widzowie usłyszą nową, oryginalną piosenkę "Shake The Snow Globe" Gwen Stefani. "Po raz pierwszy zostałam poproszona o napisanie piosenki do konkretnej sceny w filmie. Byłam podekscytowana, a zarazem zestresowana i zainspirowana wyzwaniem stworzenia świątecznej piosenki, która będzie energiczna, nostalgiczna i odzwierciedli nastrój filmu Co.Za.Radość." - powiedziała artystka.

Uznany reżyser Michael Showalter przewraca do góry nogami schemat tradycyjnych świątecznych filmów, koncentrując się na historii głowy rodziny, z fabułą, która przemówi do każdego, kto kiedykolwiek czuł się przytłoczony podczas świąt.

"Co.Za.Radość." kiedy i gdzie oglądać?

Film zadebiutuje na Prime Video 3 grudnia.