W październiku na HBO Max pojawią się zarówno premierowe filmy, jak i uznane już klasyki. Już 2 października do biblioteki trafi nagrodzony Oscarem "Nomadland" z Frances McDormand w roli głównej. Po gospodarczym upadku małego miasteczka w Nevadzie bohaterka, kobieta po sześćdziesiątce, pakuje swojego vana i wyrusza w podróż po amerykańskim Zachodzie. Tego samego dnia na platformie zadebiutuje również kultowy horror "Blair Witch Project", idealny seans na czas tuż przed Halloween.

Miłośników kina grozy ucieszy też wiadomość, że do serwisu trafią wszystkie filmy z serii "Obecność" oraz "Zakonnica". Trzy pierwsze części "Obecności" będą dostępne od 3 października, a "Zakonnica" dołączy do katalogu 10 października. Tego samego dnia pojawią się również obie części ekranizacji powieści Stephena Kinga "To" – z pewnością nie zabraknie więc mocnych wrażeń.

Od 4 października widzowie będą mogli obejrzeć film "Milczenie Julie" z 2024 roku. Produkcja opowiada o młodej gwieździe tenisa, która staje przed trudnym wyborem, gdy jej trener zostaje zawieszony w związku ze śledztwem dotyczącym przemocy.

Lista filmowych premier na HBO Max [1-15 października 2025]

1 października:

"Ciągnie świnki do... wilkołaka"

"Shrek ma wielkie oczy"

"Shrek i duch Lorda Farquaada"

"Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu"

"Osoba towarzysząca"

"Hafekasi"

"Dla tych w kłopotach"

"Złoty Zachód"

"Głupi chłopak"

"Na jedną nutę"

2 października:

"Nomadland"

"Cube"

"Halloween"

"Lato w grudniu"

"The Grudge - Klątwa"

"Blair Witch Project"

3 października:

"Birdman"

"Tata"

"Luzaczki"

"Obecność 3: Na rozkaz diabła"

"Obecność 2"

"Obecność"

"Twój Potwór"

4 października:

"Milczenie Julie"

"Commando"

"Conan Barbarzyńca"

"Bambi: Opowieść leśna"

5 października:

"Niekończąca się opowieść"

6 października:

"Łacina dla wszystkich"

9 października:

"Ugly"

"Oszukana przez męża: Historia Morgan Metzer"

10 października:

"Zakonnica II"

"Zakonnica"

"To"

"To: Rozdział 2"

"Sen o lwach"

"Hutnik szkła"

"Morderczy żar"

"W potrzasku"

11 października:

"Prawo Alabamy"

"Queen Of The Ring"

"Nie mów do mnie mamo"

12 października:

"Gangi Nowego Jorku"

13 października:

"Niemcy"

"Strażniczka"