"Superman" trafia na HBO Max! Ten film miał być rewolucją w uniwersum DC
Po głośnej premierze kinowej, "Superman" Jamesa Gunna trafia na platformę streamingową! Film, który miał otworzyć nową erę kinowego uniwersum DC, będzie dostępny na HBO Max już od piątku, 19 września. Fani, którzy nie zdążyli zobaczyć go w kinie, w końcu będą mogli przekonać się, czy ten film odmieni oblicze superbohaterskiego kina.
"Superman" Jamesa Gunna jest pierwszą filmową odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Reżyser zdradził, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.
Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.
Warto zaznaczyć, że ostatnie cztery filmy superbohaterskie Warnera spotkały się ze słabym zainteresowaniem publiczności. Wszystkie miały swą premierę w 2023 roku.
"Superman" trafił do kin na początku lipca 2025, a na platformie streamingowej HBO Max będzie dostępny już od piątku, 19 września!
"Superman" rozpoczyna się w momencie, gdy mijają trzy lata od działalności superbohatera. Przez ten czas Lex Luthor (Nicholas Hoult) bacznie go obserwował i zbierał dane, by w końcu zadać decydujący cios przybyszowi z planety Krypton.
Obok granego przez Davida Corensweta Supermana możemy zobaczyć także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpsa.
"Superman" zarobił w swój pierwszy weekend w Stanach Zjednoczonych 122 milionów dolarów. To trzeci amerykański film w tym roku, który w tym czasie pierwszych dni w kinach przekroczył granicę 100 milionów dolarów wpływów. Pozostałe dwa to "Minecraft: Film" (162 miliony dolarów, Warner Bros.) i "Lilo & Stitch" (146 milionów dolarów, Disney).