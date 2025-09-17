"Superman" trafia na HBO Max! Ten film miał być rewolucją w uniwersum DC

"Superman" Jamesa Gunna jest pierwszą filmową odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Reżyser zdradził, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.

Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

Warto zaznaczyć, że ostatnie cztery filmy superbohaterskie Warnera spotkały się ze słabym zainteresowaniem publiczności. Wszystkie miały swą premierę w 2023 roku.

"Superman" trafił do kin na początku lipca 2025, a na platformie streamingowej HBO Max będzie dostępny już od piątku, 19 września!

"Superman". Co należy wiedzieć przed seansem?

"Superman" rozpoczyna się w momencie, gdy mijają trzy lata od działalności superbohatera. Przez ten czas Lex Luthor (Nicholas Hoult) bacznie go obserwował i zbierał dane, by w końcu zadać decydujący cios przybyszowi z planety Krypton.

Obok granego przez Davida Corensweta Supermana możemy zobaczyć także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpsa.

"Superman" zarobił w swój pierwszy weekend w Stanach Zjednoczonych 122 milionów dolarów. To trzeci amerykański film w tym roku, który w tym czasie pierwszych dni w kinach przekroczył granicę 100 milionów dolarów wpływów. Pozostałe dwa to "Minecraft: Film" (162 miliony dolarów, Warner Bros.) i "Lilo & Stitch" (146 milionów dolarów, Disney).