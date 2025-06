"Dzień świstaka" (1993)

Co by było, gdyby jeden dzień powtarzał się w nieskończoność? Tego scenariusza doświadczył główny bohater "Dnia Świstaka" - zgorzkniały prezenter prognozy pogody Phil Connors (Bill Murray).

Kiedy po raz kolejny przyjeżdża zrealizować do pracy materiał z tytułowego wydarzenia, który zwiastuje nadejście wiosny, nie ukrywa swojego niezadowolenia. Na domiar złego producentka Rita (Andie MacDowell) odrzuca jego zaloty. Kiedy Phil budzi się po fatalnym dniu, okazuje się, że... znów obchodzony jest Dzień Świstaka i cała historia rozpoczyna się na nowo. Na wszelkie sposoby próbuje wydostać się z czasoprzestrzennej pętli. W międzyczasie korzysta z okazji, poznając bliżej wszystkich mieszkańców miasta i piękną współpracowniczkę.

Reklama

W 1994 roku produkcja zdobyła nagrodę BAFTA za najlepszy scenariusz oryginalny.

"Farciarz Gilmore" (1996)

Film "Farciarz Gilmore" to amerykańska komedia sportowa z 1996 roku w reżyserii Dennisa Dugana, z Adamem Sandlerem w roli głównej. Opowiada historię Happy'ego Gilmore’a, nieudacznika hokejowego, który odkrywa swój niezwykły talent do gry w golfa. W filmie wystąpili także m.in. Christopher McDonald oraz Julie Bowen.

W roku premiery zarobił ponad 40 milionów dolarów. Adam Sandler był współtwórcą scenariusza. Praca przy tej produkcji wyniosła go na wyżyny sławy i utwierdziła jego pozycję jednej z największych komediowych gwiazd.

Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Netflix planuje realizację kolejnej części "Farciarza", a niedługo później prace oficjalnie ruszyły. Reżyserią zajął się twórca pierwszej części, Dennis Dugan. Nad scenariuszem czuwał Adam Sandler oraz Tim Herlihy. Premiera drugiej odsłony zaplanowana jest na 25 lipca 2025 roku.

"Johnny English" (2003)

W Londynie ma nastąpić prezentacja klejnotów królewskich, jednak tuż przed przybyciem królowej zostają one skradzione. Rozpoczynają się intensywne poszukiwania cennej korony. Do sprawy zostaje przypisany Johnny English, wyspecjalizowany agent, któremu nie zawsze wszystko wychodzi. Wspólnie ze współpracownikiem Bough starają się rozwikłać zagadkę zniknięcia klejnotów, nawet jeśli będzie oznaczało to działanie wbrew wytycznym agencji.

Wyreżyserowana przez Petera Howitta produkcja to pełna akcji komedia szpiegowska z Rowanem Atkinsonem (odtwórcą słynnego Jasia Fasoli) w roli głównej. Brytyjsko-francuski film został napisany przez Neala Purvisa, Roberta Wade'a i Williama Daviesa. Obok brytyjskiego aktora na ekranie występują też m.in. Natalie Imbruglia, Ben Miller i John Malkovich.

Po premierze film spotkał się z mieszanymi opiniami krytyków. Do tej pory na Rotten Tomatoes nie może pochwalić się spektakularnym wynikiem - wśród 121 opinii zebrał zaledwie 32% pozytywnych recenzji. Jednak wielu widzów pokochało tę produkcję. Świadczą o tym wysokie zarobki, jakie zebrał film. Przy budżecie 40 milionów dolarów ze sprzedaży biletów zgarnął aż 160 milionów dolarów. Przez kolejne trzy weekendy był na szczycie box office'u w Wielkiej Brytanii. Dzięki sukcesowi komercyjnemu po latach doczekał się dwóch kontynuacji: "Johnny English Reaktywacja" (2011) i "Johnny English: Nokaut" (2018), które również można zobaczyć na Netfliksie.

Najlepsze komedie na Netfliksie: "Teściowie" (2021)

W zestawieniu nie mogło zabraknąć propozycji dla fanów polskiego kina! "Teściowie" to tragikomiczna opowieść o tym, co się dzieje na weselu po odwołanym ślubie, gdy niedoszłym teściom puszczają nerwy. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem?

W rolach głównych Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Reżyserem jest debiutant Kuba Michalczuk. Jak mówi, "debiutując, nie mogłem sobie wymarzyć lepszej obsady. Aktorzy tworzą tu niezwykłe kreacje. Ich niesamowity popis aktorski zachwyca z każdą kolejną sceną jeszcze bardziej. Widzom mogę obiecać, że nie widzieli naszej czwórki w takich kreacjach. Ich wkład był nieoceniony. Zależało mi, aby na próbach pogłębić każdą z postaci, dodać im jeszcze więcej detalu".

Za scenariusz odpowiada Marek Modzelewski. Autorem zdjęć jest Michał Englert.

Zdjęcie Marcin Dorociński i Maja Ostaszewska w filmie "Teściowie" / Michał Chojnacki / materiały prasowe

"Zabójczy rejs" (2019)

Jeśli szukasz filmu, który łączy kryminał z komedią, "Zabójczy rejs" będzie strzałem w dziesiątkę. Adam Sandler i Jennifer Aniston jako nowojorska para wplątują się w kryminalną intrygę na luksusowym jachcie. Wyjazd marzeń zmienia się w pełną zwrotów akcji przygodę, gdy zostają oskarżeni o morderstwo. Świetny humor, ekscytująca fabuła i wciągający klimat sprawiają, że to jeden z ulubionych filmów fanów na Netflixie. W bibliotece giganta streamingowego znajdziecie również kontynuację produkcji z 2023 roku - "Zabójcze wesele".

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" (2020)

"Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" w reżyserii Davida Dobkina opowiada historię Larsa (Will Ferrell) i Sigrit (Rachel McAdams), dwojga islandzkich muzyków, którzy mają jedno marzenie - wystąpić na Eurowizji. W wyniku dość nieoczekiwanego obrotu spraw artyści otrzymują szansę na reprezentowanie swojego kraju w słynnym konkursie i zagranie swojej piosenki. Jak wiele rzeczy może w trakcie pójść nie tak? Odpowiedź poznacie po obejrzeniu tej niezwykłej, wypełnionej muzyką historii.

Gwarantujemy, że przy filmie uśmiejecie się do łez, a pojawiający się kilkukrotnie utwór "Jaja Ding Dong" będzie grał wam w głowie przez wiele kolejnych tygodni.

Zdjęcie "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" / Netflix / materiały prasowe

"Niewłaściwa Missy" (2020)

"Niewłaściwa Missy" przedstawia historię Toma (David Spade), który poznawszy dziewczynę swoich marzeń, decyduje się zaprosić ją na wspólny wyjazd na Hawaje. Na lotnisku okazuje się jednak, że omyłkowo skierował zaproszenie do niewłaściwej osoby, z którą kiedyś przeżył randkę rodem z koszmaru.

Zobacz też: Powróci w kultowej roli. Zdradza sekrety zza kulis kontynuacji