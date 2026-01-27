Klimatyczny kryminał inspirowany prawdziwą historią. Nowy hit w streamingu

Film "Fałszerz" w ostatnich dniach cieszy się gigantyczną popularnością wśród użytkowników Netfliksa. Ten klimatyczny włoski kryminał, który został zainspirowany historią Antonio Chichiarellego, przenosi widzów do tętniących kolorami lat 70. XX wieku. Produkcja zajmuje obecnie pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych tytułów w Polsce.

"Fałszerz" trafił na Netfliksa 23 stycznia 2026 roku i od chwili premiery cieszy się niesłabnącą popularnością. Film został doceniony przez polskich widzów i od kilku dni zajmuje pierwszą pozycję wśród najchętniej oglądanych filmów platformy.

"Fałszerz": włoska perełka oparta na faktach. Retro klimat i estetyka lat 70. XX wieku

Akcja produkcji "Fałszerz" toczy się w Rzymie lat 70. i prezentuje historię Antonio Chichiarellego, młodego i utalentowanego malarza, który marzy o wielkiej karierze.

Apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go jednak w zupełnie inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.

Dużym plusem filmu jest autentyczność i staranna próba oddania klimatu epoki. Choć można zarzucić twórcom próbę grania na nostalgii widza, zrobione zostało to z takim wyczuciem, że całość ogląda się z dużą przyjemnością. Stroje, fryzury czy scenografie doskonale uzupełniają prosty, choć przemyślany i umiejętnie poprowadzony scenariusz. Produkcją z pewnością nie będą zawiedzeni fani kina mafijnego, gdyż twórcy bez zbędnych dodatków i przekombinowań starają się oddać hołd klasykom gatunku.

W filmie wystąpili: Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Edoardo Pesce i Claudio Santamaria. Za reżyserię odpowiada Stefano Lodovichi. Scenariusz napisał duet Lorenzo Bagnatori i Sandro Petraglia, luźno opierając się na książce "Il falsario di Stato" z 2008 roku.

"Fałszerz": Polacy oglądają na potęgę. Nowy numer jeden Netfliksa

Kryminał o włoskim półświatku dość niespodziewanie zawładnął wyobraźnią Polaków. To intrygująca historia, której tłem jest dekada pełna niepewności, napięć i kryzysów. Jaką cenę człowiek jest gotowy zapłacić za spełnienie marzeń i poczucie wolności? "Fałszerz" prowokuje do refleksji i choć uparcie trzyma się schematów, robi to w wielkim stylu.

