Małgorzata Szeptycka jest aktorką filmową, telewizyjną i teatralną. Od 2017 roku wciela się w Beatę Barską w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". "Myślę, że jest główną winną tego, że musicie mnie oglądać" - żartował Kamil Szeptycki w wywiadzie dla Pauliny Zdebik z serwisu film.org.pl z 2024 roku. Wspominał w nim, że jako dziecko często towarzyszył mamie w pracy, dzięki czemu oglądał jej występy zza kulis. "Myślałem sobie wtedy, że to jest naprawdę jakaś niesamowita magia - nagle ktoś przebiera się, wychodzi na scenę i przez następne dwie, sześć czy półtorej godziny dajemy się porwać tej historii. Myślę, że to jest coś takiego, czego rzadko możemy doświadczyć w codziennym życiu".

Kamil Szeptycki. Przed maturą miał groźny wypadek

Mimo to praca aktora nie pociągała go, gdy był w szkole podstawowej. Jednak podczas wyboru szkoły średniej zdecydował się na klasę o profilu teatralnym w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. W rozmowie z Pauliną Zdebik przyznał, że nie wiedział wówczas nawet, co oznacza skrót PWST.

Kamil Szeptycki na planie serialu "Lekarze na start" AKPA AKPA

Punktem zwrotnym okazał się wypadek, do którego doszło przed maturą Szeptyckiego. "Przed egzaminem dojrzałości potrącił mnie samochód. Wylądowałem w szpitalu, gdzie miałem okazję zastanowić się nad tym, co chcę w życiu robić. Dotychczas czułem się w wiecznym niedoczasie, miałem wrażenie, że życie jest kilka kroków przede mną, a ja staram się uporczywie je dogonić. Wypadek pomógł mi zwolnić" - wyznał w rozmowie z "Wysokimi obcasami".

Kamil Szeptycki cieszył się, że nie został od razu pochłonięty przez film

Z powodu wypadku zdecydował się odłożyć egzamin dojrzałości o rok. "Zależało mi na tym, by dobrze i spokojnie się przygotować. Dzięki temu w szkole teatralnej trafiłem na wspaniały rocznik" - tłumaczył. Studia na Wydziale Aktorskim wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej ukończył w 2016 roku. W 2009 roku debiutował w teatrze. Już jako student PWST pojawiał się gościnnie w serialach telewizyjnych.

Filmowy debiut Szeptyckiego nastąpił w 2014 roku. Młody aktor wystąpił wówczas w "Kamieniach na szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego. Wcielił się w rolę "Alka". W rozmowie dla "Legalnej Kultury" wspominał czas na planie jako "bardzo ważny". "Byłem wtedy na drugim roku studiów. To było moje pierwsze zadanie z kamerą" - mówił. Wyznał także, że cieszy się, iż po premierze nie skupił się wyłącznie na karierze filmowej. "Później miałem kilka lat oddechu. Nie wpadłem w tę maszynę i nie byłem od razu eksploatowany. Też musiałem dokończyć studia, miałem jeszcze trzy lata szkoły przed sobą". Później mogliśmy go zobaczyć także jako Kazimierza Sosnowskiego w "Piłsudskim" Michała Rosy.

Kamil Szeptycki. W głośnym serialu chciał uciekać od stereotypów

Z kolei w "Czarnej owcy" Aleksandra Pietrzaka Szeptycki wcielił się w Tomka, popularnego youtubera, który boi się dorosnąć, chociaż dowiaduje się, że niedługo zostanie ojcem. Aktor musiał schudnąć do roli oraz zgolić brodę. Wszystko po to, by wyglądać młodziej - wcielał się w postać młodszą od siebie o pięć lat. "[Tomek] jest zagubionym chłopakiem po studiach, który cały czas umyka od tej dojrzałości" - tak opisywał swego bohatera dla Legalnej Kultury.

Kamil Szeptycki na premierze filmu "Mistrz" w 2021 roku Kurnikowski AKPA

Kolejną ważną rolę zagrał w serialu "Kiedy ślub?" produkcji Canal+, którego gwiazdami byli Maria Dębska i Eryk Kulm Jr. Szeptycki wcielił się w Patryka, przyjaciela głównego bohatera. W wywiadzie dla Pauliny Zdebik przyznał, że nie chciał, by jego rola bazowała na prostych skojarzeniach. "Chcieliśmy pokazać, że mężczyzna o orientacji homoseksualnej jest czymś więcej niż naszym stereotypowym wyobrażeniem - a wszyscy wiemy, jakie się nasuwa" - tłumaczył. "Patryk to chłopak bardzo złożony pod względem swojego wnętrza i mam nadzieję, że będzie przyjemnym powiewem świeżości, jeśli chodzi o interpretowanie tego typu ról". Zaznaczył także, że bardzo chętnie wróciłby do roli Patryka w razie produkcji drugiego sezonu serialu.

W 2025 roku mogliśmy zobaczyć Szeptyckiego w filmie "Chopin, Chopin" Michała Kwiecińskiego. Wcielił się w Juliana Fontanę, bliskiego przyjaciela polskiego kompozytora. Po śmierci pianisty opiekował się on jego spuścizną.