"Spowita w mrok": trzymająca w napięciu nowość Netfliksa

Inspiracją do nakręcenia tego thrillera była najważniejsza tajna operacja przeciwko baskijskiej organizacji ETA, która okazała się punktem zwrotnym w hiszpańskiej walce z przemocowcami. Rozgrywający się w latach 90. XX wieku oraz na początku lat dwutysięcznych film opowiada historię Amaii (w tej roli Susana Abaitua), młodej funkcjonariuszki Gwardii Cywilnej, która przez ponad 10 lat działa pod przykrywką, aby zlokalizować tajne składy broni ukryte na południu Francji.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Agustín Díaz Yanes, który ma na swoim koncie dwie statuetki Goya za debiutancki film "Po śmierci o nas zapomną" z 1995 roku. U boku Abaitui w filmie wystąpili: Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo i Ariadna Gil.

Reklama

"Spowita w mrok": hiszpański kryminał już w streamingu

Film "Spowita w mrok" kilka dni temu pojawił się w bibliotece Netfliksa. Tytuł znajduje się w Top 10 najchętniej oglądanych produkcji platformy.

Zdjęcie "Spowita w mrok" / Netflix

Zobacz też:

Zagrał w kultowych polskich filmach. Teraz szykuje się do powrotu po latach

