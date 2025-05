Gwiazdorska obsada w nowym filmie Netfliksa. Będzie hit?

Nowa produkcja Netfliksa zapowiada się bardzo obiecująco. Niedawno ogłoszono, że w głównych rolach widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Denzela Washingtona ("Dzień próby"), Roberta Pattinsona ("Lighthouse") oraz Daisy Edgar-Jones ("Twisters").

"Here Comes The Flood": co wiadomo o nowym filmie Netfliksa?

Na ten moment nie ujawniono zbyt wielu szczegółów fabuły. Wiadomo jednak, że będzie to niekonwencjonalna i pełna zwrotów akcji historia opowiadająca o strażniku bankowym, kasjerce i mistrzu złodziei, którzy zostali uwikłani w niebezpieczną grę.

Za reżyserię odpowiedzialny jest Fernando Meirelles, znany widzom jako twórca nominowanej do Oscara produkcji "Miasto Boga" oraz cenionego filmu z udziałem Anthony'ego Hopkinsa i Jonathana Pryce'a "Dwóch papieży". Scenariuszem zajął się Simon Kinberg ("Mr. & Mrs. Smith").

Prace na planie filmu "Here Comes the Flood" mają ruszyć już jesienią tego roku.