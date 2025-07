Ta historia zwala z nóg. Polski film z gwiazdorską obsadą

"Rzeczy niezbędne": o czym jest film?

W ręce Ady (Dagmara Domińczyk), mieszkającej w Hamburgu uznanej dziennikarki, trafia tajemnicza przesyłka z imienną dedykacją. To książka opowiadająca o niełatwych wspomnieniach z dzieciństwa autorki. Ada decyduje się na spotkanie z twórczynią, którą okazuje się jej dawna szkolna koleżanka - Roksana (Katarzyna Warnke).

Razem wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się z matką Roksany, niemym świadkiem jej doświadczeń. Na miejscu okazuje się jednak, że matka twardo strzeże rodzinnych tajemnic, utrzymując obraz idealnego męża i rodziny. Ada postanawia opisać tę skomplikowaną i intrygującą historię.

Dla reżyserki Kamili Tarabury jest to pełnometrażowy debiut fabularny. Scenariusz napisany we współpracy z Katarzyną Warnke został zainspirowany reportażem "Mokradełko" Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Film trafił do kin 27 września 2024 roku.

BellaTOFIFEST 2025: kulisy powstania "Rzeczy niezbędne". Spotkanie z twórcami

Po pokazie filmu na festiwalu BellaTOFIFEST odbyło się spotkanie z reżyserką, Katarzyną Warnke oraz Andrzejem Konopką. Twórcy opowiedzieli o kulisach pracy nad tą wstrzącającą historią.

Bolesne wspomnienia Roksany rzutują na całe jej życie. Jest postacią pełną sprzecznych emocji, które trudno pojąć. Kamila Tarabura nie kryła, że był to zabieg zamierzony, który ma przedstawić cierpiącą postać w różnym świetle:

"Jest tyle sprzeczności w tej osobie, że sami się w tym gubimy. [...] Mam nadzieję, że ten film mówi o tym, że nie ma katalogu cech ofiary".

Scenarzystki nie planowały jednak poświęcić fabuły wydarzeniu z przeszłości, ale jego konsekwencjom i obecnym zmaganiom bohaterki. Roksana jest osobą wielowymiarową, zagubioną, która usilnie poszukuje bezpieczeństwa i próbuje odbudować się na nowo.

Bardzo nam zależało, żeby ten film nie był skupiony na zdarzeniu, a na walce, którą ta osoba przetrwała. Może Roksana nie jest przyjemna dla otoczenia, ale jednak jest bohaterska, przeciwko światu, który najczęściej stoi po stronie silniejszych oprawców. [...] O ofiarach się nie wspomina, bo są mało atrakcyjne, a nam bardzo zależało, żeby to zmienić. [...] To był impuls, żeby stanąć po właściwej stronie, podać rękę osobie, która czuje się samotna. - mówiła Katarzyna Warnke.

Aktorka dodała również, że dużą rolę w filmie odgrywa estetyka i zdjęcia, które są dowodem na to, że o cierpieniu nie trzeba opowiadać przy użyciu szarych barw:

"Nie możemy ludzi zaatakować ludzi tym tematem, wywołać u nich zaskoczenia. Chcemy widzów do niego przybliżyć, zachęcić do tego, by nie bać się patrzeć w tym kierunku. Temu pomaga to piękne światło, kolory, kwiaty. Przyjemna rzeczywistość, która ma w sobie cząstkę zła".

Na zakończenie spotkania padło pytanie o rzeczy, które są dla scenarzystek niezbędne. Dla Kamili Tarabury jest to bezpieczeństwo, miłość oraz airpodsy, natomiast Katarzyna Warnke wymieniła prawdę, wiarę i nadzieję.

BellaTOFIFEST 2025: Katarzyna Warnke laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Podczas 23. edycji festiwalu BellaTOFIFEST Katarzyna Warnke zostanie uhonorowana FLISAKIEM, Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia. Statuetka zostanie wręczona w trakcie uroczystej gali zamknięcia, która odbędzie się 4 lipca.

"Katarzyna Warnke łączy doskonale opanowany warsztat aktorski z całą plejadą ról zaskakujących, prowokujących i zmuszających do dojrzałych ocen, i to nie tylko artystycznych. Tak odbieram filmowy i sceniczny kunszt nieprzeciętnie uzdolnionej polskiej aktorki, reżyserki i scenarzystki, a jednocześnie gościa honorowego toruńskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST 2025 i laureatki festiwalowej Nagrody Prezydenta Miasta Torunia FLISAK. Nie mamy wątpliwości, że tak złożony i intrygujący wizerunek artystyczny wyraża twórczą niepokorność, czyli najważniejszy ideowy rdzeń, wpisany w wieloletnią tradycję organizowania w naszym mieście MFF BellaTOFIFEST" - uzasadnił wybór laureatki Prezydent Miasta Torunia, Paweł Gulewski.

