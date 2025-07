Kultowy film doczeka się sequela po ponad 20 latach?

"Oldboy" opowiadał historię Oh Dae-su (Choi Min-sik). Mężczyzna zostaje porwany i zamknięty w nieznanym miejscu. Jego jedynym oknem na świat jest stary telewizor. Dowiaduje się z niego, że jego żonę zamordowano, a córkę porwano. W dodatku to on jest głównym podejrzanym. Gdy po 15 latach zostaje nagle uwolniony ze swojego więzienia, poprzysięga zemstę na ludziach, którzy zniszczyli jego życie.

"Oldboy" wziął udział w MFF Cannes w 2004 roku, gdzie jury pod przewodnictwem Quentina Tarantino przyznało mu Grand Prix Festiwalu. Film zapoczątkował trylogię zemsty, do której należały kolejne filmy Parka: "Pan Zemsta" i "Pani Zemsta".

W 2013 roku Spike Lee zrealizował amerykański remake pod tytułem "Oldboy. Zemsta jest cierpliwa". W rolach głównych wystąpili Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson i Sharlto Copley. Film spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków i widzów.

Sequel "Oldboya". Co o nim wiemy?

Według Richtmana sequel "Oldboya" znajduje się w fazie preprodukcji. Scooper nie podał innych informacji na jego temat. Nie wiadomo nawet, czy Park Chan-wook jest w jakikolwiek sposób związany z projektem.