"Wszyscy święci New Jersey": Rodzina Moltisanti [RECENZJA]

Fabuła skupia się przede wszystkim na Dickiem Moltisantim ( Alessandro Nivola ), który stara się pogodzić życie przestępcze z prywatnym. W jednym i drugim nie zanosi się na spokojne czasy. Jego ojciec ( Ray Liotta ) wraca z Włoch z nową i sporo młodszą od siebie żoną, która zaraz wpada w oko jego synowi. Dawny współpracownik, Harold ( Leslie Odom Jr. ), postanawia założyć własną grupę i przejąć teren kontrolowany przez Moltisantiego. Jakby tego było mało, Dickie musi opiekować się nastoletnim Tonym ( Michael Gandolfini ). Chłopak ma ciągoty, by iść w ślady swoich krewnych, działających w rodzinie DiMeo.

Grany przez Nivolę przestępca wydaje się odbiciem serialowego Soprano - obaj marzą o byciu dobrymi ludźmi mimo mafijnych obowiązków i chcą uchronić najbliższych od gangsterki. Na drodze staje im jednak nieznająca litości konkurencja, ich własna porywczość lub zwykły pech, niweczący cały wysiłek włożony w pracę nad sobą. Rzecz w tym, że Tony miał na swoje kłopoty z obiema rodzinami 86 około godzinnych odcinków, a Dickie tylko jeden film - i jest to bardzo mocno odczuwalne.



"Wszyscy święci New Jersey" są przeładowani wątkami, z których żaden nie ma możliwości odpowiednio wybrzmieć. Pomysł na każdy wydaje się intrygujący, ale brakuje odpowiedniego rozwinięcia. Zamiast tego twórcy skaczą między nimi, tworząc sklejkę, kojarzącą się ze streszczeniem najważniejszych wydarzeń sezonu serialu. Dużo motywów jest wprowadzanych nagle, bez odpowiedniego umotywowania. Gdy nagle okazuje się, że dwójka postaci ma ze sobą romans, trudno nie pytać rozpaczliwie: "kiedy, jak, gdzie".

Ciekawie wypada większość odniesień do "Rodziny Soprano". Mając w pamięci rozdrapywanie przez Tony'ego relacji z matką i ojcem, dobrze jest spojrzeć na nie z innej perspektywy. Szczególnie że jego wspomnienia często okazują się nieco przekłamane. Aktorzy wcielający się w znane z serialu postaci to w większości strzały w dziesiątkę. Vera Farmiga nadaje Livii Soprano głębi, a twórcy czynią ją zadziwiająco podobną do... Carmelii, przyszłej żony Tony'ego. Z kolei Corey Stoll jako młody wujek Junior jest tak nieporadny w kontaktach międzyludzkich, jak tylko moglibyśmy sobie wymarzyć.



Michael Gandolfini bardzo dobrze sprawdza się w odziedziczonej po swoim ojcu roli Tony'ego. Niestety, spora część znanych bohaterów - np. Paulie i Big Pussy - pojawia się w tle i nie ma za dużo do roboty. Niechlubnym wyjątkiem w obsadzie jest John Magaro jako Silvio, który, powielając manierę Stevena Van Zandta, często przekracza granicę parodii. Niespecjalnie sprawdzają się także nowe postaci - ale wynika to raczej ze scenariusza, który nie daje im za dużo czasu ekranowego.

Chase miał ciekawy pomysł na historię Moltisantiego, ale wydaje się, że bardziej spełniłaby się ona jako kilkuodcinkowa produkcja telewizyjna. Tymczasem "Wszyscy święci New Jersey" wydają się filmem dla nikogo. Niezaznajomionym z "Rodziną Soprano" umkną wszystkie nawiązania, rozbudowujące świat serialu. Popsują sobie oni także przyjemność z odkrywania hitu HBO, ponieważ już na początku sprzedaje się nam jedną z największych wolt fabularnych ostatniego sezonu. Z kolei fani przygód Tony'ego dostaną powrót lubianych bohaterów, pozostawiający jednak spory niedosyt, a dodatkowo pospiesznie opowiedziany. Chociaż film nie okazał się hitem, już zapowiedziano jego sequel. Świat młodego Anthony'ego Soprano został już ustanowiony - może następnym razem będzie lepiej.

5/10

Wideo "Wszyscy święci New Jersey" [trailer]