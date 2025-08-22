Trochę jak "Ojciec chrzestny", trochę jak "Rodzina Soprano". Mocny debiut!

Niezależnie od wszystkiego stoi u boku swoich bliskich

Na hermetyczny, zdominowany przez nieokazujących zbyt wiele emocji mężczyzn świat patrzymy oczami piętnastoletniej Lesii, córki zmuszonego do ukrywania się bossa jednej z grup. Nieprzypadkowo mówię o spojrzeniu, bo w tym świecie wyraża ono zdecydowanie więcej niż słowa, ograniczane do niezbędnego minimum. Dla spędzającej beztroskie lato bohaterki niewinność kończy się z chwilą, gdy bez wcześniejszego uprzedzenia zostaje wywieziona do miejsca, gdzie dane jej będzie spotkać się z ojcem. Tęsknota to jedno, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, zwłaszcza że w wiadomościach pojawia się informacja o zamachu, którego celem miał być właśnie Pierre-Paul.

Spotkanie mężczyzny z córką wyznacza charakter filmu Colonny. Niby o mafii, ale tak naprawdę powraca ona jedynie w refleksach, choć dość brutalnych. Znacznie więcej jest tu o codzienności, będącej konsekwencją pozostawania w ukryciu. Z jednej strony, siłą rzeczy, jest ona znacznie zawężona, z drugiej - pozwala na momenty, które pewnie w innych okolicznościach nie byłyby możliwe.

Wspólna całodzienna wyprawa łodzią na ryby, szczere - na ile to możliwe - rozmowy, zawiązywanie więzi. A gdy Lesia przekroczy granicę bycia wścibską, jedno wypowiedziane przez jej ojca zdanie: "Idź na spacer" wystarczy za całą komunikację. Dziewczyna jest jednak uważną obserwatorką i coraz bardziej zdaje sobie sprawę, o co w tym wszystkim chodzi. Zaczyna rozumieć, a nawet podziwiać swojego ojca, a scena, w której głośnym krzykiem alarmuje wszystkich o nadjeżdżającej policji jest tego najlepszym przykładem. Tu kończy się dziecięca niewinność, a zaczyna dorosłe życie, gdzie podobnie jak inne kobiety z rodziny, niezależnie od wszystkiego, stoi u boku swoich bliskich.



"Nasze królestwo": mocny debiut, świetne role

Relacja pomiędzy Lesią i Pierre-Paulem to dla mnie ogniskowa tej opowieści, a jednocześnie jej najmocniejszy punkt. Intymna, pełna niedopowiedzeń, ale i wzajemnego zrozumienia. Niby szorstka, w końcu żadne z nich nie potrafi mówić o emocjach, a jednak pełna czułości. Choć na pewno spora jest w tym zasługa reżysera, a zarazem scenarzysty, który pewną ręką poprowadził swoich aktorów - Ghjuvannę Benedetti i Saveriu Santucciego, nie sposób nie docenić ich kreacji. Zwłaszcza młodej debiutantki, nagrodzonej za tę rolę ważnym francuskim laurem, jaki jest Nagroda Lumiere.

Colonna łączy w swoim filmie opowieść inicjacyjną z kinem mafijnym. Nawiązującym rzecz jasna do kanonu, czyli "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli, ale mającego też trochę wspólnego z wybitnym serialem, jakim jest "Rodzina Soprano". Omerta, zemsta, przemoc, zdrady to jedno, ale pokazanie gangstera także jako "normalnego" człowieka gra tu niepoślednią rolę. Pochodzący z Korsyki reżyser nie romantyzuje przy tym swoich bohaterów, za to bardzo mocno stawia na pewną surowość i autentyczność. Chociażby za sprawą zaangażowania do ról wielu naturszczyków z regionu.

"Nasze królestwo" to mocny, nie tylko ze względu temat, debiut, który przede wszystkim każe zapamiętać dwa nazwiska - Colonny i Benedetti - i przyglądać się uważnie ich dalszym karierom.

8/10

"Nasze królestwo" (Le royaume), reż. Julien Colonna, Francja 2024, dystrybutor: Aurora Films, premiera kinowa: 22 sierpnia 2025 roku.