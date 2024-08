"Szczęście to radość powtarzana (...) człowiek, który chodzi na brzeg codziennie i za każdym razem jest olśniony, to jest człowiek szczęśliwy". Słowa Agnieszki Osieckiej pasują idealnie do dzieła Anh Hunga Trana "Bulion i inne namiętności", który z niepotrzebnym opóźnieniem (wielokrotnie przekładana premiera) trafia w końcu do kin. Trawestując zdanie Osieckiej: "Szczęście kulinarne to radość powtarzana. Człowiek, który cieszy się z potraw codziennie i za każdym razem jest nimi zdumiony, to człowiek szczęśliwy".

Reklama