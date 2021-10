"Rodzina Addamsów 2": Innym być [RECENZJA]

W sequelu swojej pełnometrażowej animacji sprzed dwóch lat upiorna gromada wybiera się na familijną podróż przez Stany Zjednoczone. Wszystko za sprawą pozornie wypranej z emocji, nastoletniej Wednesday, która czuje się coraz bardziej wyobcowana wśród lubujących niezobowiązujące okrucieństwo Addamsów. Morticia i Gomez uznają więc, że rodzinna wycieczka dobrze wszystkim zrobi. Dodatkową motywacją do wyjazdu jest pojawienie się namolnego prawnika, twierdzącego, że istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy dziewczyna jest rzeczywiście ich córką...

"Rodzina Addamsów 2": Bałagan w scenariuszu

Sequel "Rodziny Addamsów" powtarza wszystkie zalety i wady pierwszej części. Prosta animacja cieszy oko, a modele głównych postaci nawiązują do ich oryginalnego wyglądu z komiksowych pasków sprzed ponad osiemdziesięciu lat. Gorzej wypadają bohaterowie drugiego planu i epizodyczni, jakby wyciągnięci z prostego edytora. Mitologia groteskowej familii zostaje uzupełniona o rewelacje z wcześniejszych adaptacji. Przykładowo wujek Fester jest, podobnie jak w filmie Barry’ego Sonnenfelda z 1991 roku, bratem Gomeza, a nie matki Morticii. Wszystkie postaci zachowały swe oryginalne charaktery - poza kuzynem Coś, który tutaj jest gwiazdą rapu. W sumie nic dziwnego, w angielskiej wersji językowej wydawane przez niego dźwięki imitował sam Snoop Dogg.

W poprzednim filmie Addamsowie - makabryczni, ale przyjaźnie nastawieni do otaczającego ich świata - starali się nawiązać kontakt z mieszkańcami przedmieść. Konfrontacja z klasą średnią wiązała się z kilkoma mniej lub bardziej udanymi żartami, ale całości brakowało jasnej intrygi i konsekwentnie rozwijanej fabuły. Tym razem upiorna rodzinka staje naprzeciw całej Ameryki. Skala jest większa, niestety, bałagan również. Fabuła ma kilka wątków głównych i mnóstwo drugoplanowych. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Wednesday, szukająca swego miejsca i jej rodzice, którzy starają się odnowić z nią kontakt. W tle Pugsley stara się poderwać dziewczynę, Babcia organizuje domówkę dekady, a wujek Fester zmienia się w kałamarnicę. Niby scenariusz pęka od wątków, ale w praktyce żaden z nich nie grzeszy oryginalnością. Całość wydaje się pusta, a widzom często doskwiera nuda.

"Rodzina Addamsów 2": Klozetowy humor

Plątanina różnych historii wypada chaotycznie, przez co żadna z nich nie wybrzmiewa odpowiednio. Wynika to także z decyzji o ciągłym odchodzeniu od głównej fabuły, by zaprezentować kolejny gag - a te prezentują bardzo różny poziom. Czasem bawią, częściej jednak trącą myszką (laleczka voodoo) lub zahaczają o najniższych lotów klozetowy humor (nie zliczę dowcipów ze zwierzęcymi fekaliami).



Oryginalna rodzina Addamsów celebrowała bycie dziwacznym i pokazywała, że nie ma w tym nic złego. Jej animowana wersja jest tymczasem zupełnie niewyróżniająca się spośród innych podobnych produkcji, a wpisanie bohaterów w amerykańskie stereotypy (kowboje z południa, gang motocyklistów, konkursy piękności) wypadają koszmarnie. Chyba lepiej powtórzyć sobie filmy Sonnenfelda.

4/10

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rodzina Addamsów 2" [trailer] materiały prasowe

"Rodzina Addamsów 2" (The Addams Family 2), reż. Greg Tiernan i Conrad Vernon, Kanada/USA/Wielka Brytania 2021, dystrybucja: Forum Film Poland, premiera kinowa: 22 października 2021 roku.



