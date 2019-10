"Rodzina Addamsów": Grochowska, Stenka i Kożuchowska w polskiej wersji językowej

Już 25 października do kin trafi nowa odsłona słynnej "Rodziny Addamsów", czyli historii z życia arystokratycznego klanu z zamiłowaniem do makabry. Jak pamiętamy, w latach 90. ogromną popularnością cieszył się film w reż. Barry’ego Sonnenfelda, z nominowaną za rolę Morticii do Złotego Globu Anjelicą Huston. Najnowsza "Rodzina Addamsów" (reż. Greg Tiernan i Conrad Vernon) to animacja.

Danuta Stenka podczas pracy nad dubbingiem "Rodziny Addamsów" /Michał Dyjuk / Forum Film Poland /materiały dystrybutora

Ikonie popkultury, jaką bezdyskusyjnie jest głowa rodziny, wysoka i smukła Morticia Addams - jej maniery sugerują, że jest wampirzycą, a w najlepszym razie demoniczną femme fatale - w oryginalnej wersji językowej filmu głosu użycza Charlize Theron ("Niedobrani", "Atomic Blonde"), która tak mówiła o rodzinie Addamsów: "Myślę, że bardzo prawdziwe jest w nich to, że choć czasem zamierzają się wzajemnie pozabijać, to nie ma wątpliwości, że naprawdę się kochają".



Jako Gomez partneruje aktorce Oscar Isaac ("Co jest grane, Davis?", "Ex Machina"), a w roli ich córki Wednesday usłyszymy Chloe Grace Moretz ("Kick-Ass", "Carrie"). Babcia Addams mówi zaś głosem Bette Midler ("Żony ze Stepford", "Wspólna chata").

W polskiej wersji językowej występują m.in.: Agnieszka Grochowska (Morticia), Jarosław Boberek (Gomez) i Małgorzata Kożuchowska (Margaux Needler). Wcielająca się w cioteczkę Sloom Danuta Stenka, pytana o rolę czarnego humoru w jej życiu, stwierdziła: "Jako odbiorca lubię, ale sama w życiu chyba nie używam. A może czasem, tyle że nieświadomie? Pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam być straszona - te wszystkie postacie w bajkach, które wzbudzały lęk, były fantastyczne. To jest coś, co dzieciaki kochają, oczywiście w granicach rozsądku".

Leszek Zduń, reżyser polskiej wersji językowej, nie krył zadowolenia. "Podoba mi się czarny humor tego filmu i myślę, że dobrze go oddaliśmy po polsku. Mamy świetne, zgrabne dialogi i jeszcze lepszych wykonawców" - powiedział.



Sympatyczna - choć o bardzo szczególnych upodobaniach - rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości...

"Rodzina Addamsów" w kinach od 25 października.