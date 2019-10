"Rodzina Addamsów": Kultowe postaci w nowej odsłonie

"Rodzina Addamsów" to animowana, pełnometrażowa wersja opowieści o postaciach, które do życia powołał jeszcze w latach 30. ub. wieku ceniony rysownik-satyryk Charles Samuel Addams (1912-1988), znany także jako Chas Addams. Pastiszowy, nasycony czarnym humorem komiks o upiornej rodzinie Addamsów przyniósł mu wielki rozgłos. W latach 60. Addamsowie trafili po raz pierwszy na mały ekran - powstał popularny serial komediowy i to właśnie wtedy autor nadał imiona swym bohaterom i określił bliżej ich biografie.

Kadr z animacji "Rodzina Addamsów" /materiały dystrybutora

Addamsowie, arystokratyczny klan z zamiłowaniem do makabry, to jednocześnie ironiczny wizerunek idealnej amerykańskiej rodziny. Jak wspominał twórca komiksu, inspiracją było dla niego jego rodzinne miasteczko Westfield w stanie New Jersey, gdzie można było znaleźć liczne zrujnowane rezydencje w stylu wiktoriańskim, a także malownicze stare cmentarze z okazałymi nagrobkami. Do dziś odbywa się tu impreza pod nazwą Addams Fest.

Twórcy nowej opowieści o rodzinie Addamsów postanowili sięgnąć do źródeł. Inspirowały ich przede wszystkim klasyczne komiksy Addamsa z ich niezwykłym klimatem, specyficzną grafiką i celnymi, krótkimi podpisami. - Wszyscy kochają komiksy, które stworzył Charles Addams - mówił współreżyser filmu Conrad Vernon ("Shrek 2", "Madagaskar 3"). - Wzięliśmy oryginalne rysunki i zrobiliśmy naszą wersję Addamsów.

- To niesamowite uczucie uczestniczyć w ożywianiu rysunków Addamsa, bo to są kultowe już postaci - dodawał Oscar Isaac ("Ex Machina", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"), który w oryginalnej wersji językowej użyczył głosu Gomezowi Addamsowi. - Film bawi się konwencją, podobnie jak Charles Addams się nią bawił.

Sympatyczna - choć o bardzo szczególnych upodobaniach - rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości...

