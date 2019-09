Snoop Dogg zaśpiewa dla "Rodziny Addamsów"

W animacji "Rodzina Addamsów" znajdzie się muzyka autorstwa Snoop Dogga. Artysta nie tylko użyczył swojego głosu filmowemu Kuzynowi To, ale i nagrał na potrzeby produkcji utwór "My Family".

Snoop Dogg nagra piosenkę i użyczy głosu jednej z postaci na potrzeby animacji "Rodzina Addamsów" /Harry How/BIG3 /Getty Images

Piosenka "My Family", którą Snoop Dogg nagrał przy wsparciu Migosa, Karol G i Rock Mafii, ukaże się w piątek, 13 września.



Reklama

W "Rodzinie Addamsów" Charlize Theron użycza głosu Morticii Addams, Oscar Isaac wciela się w Gomeza Addamsa, a Chloe Grace Moretz portretuje Wednesday Addams. Dodatkowo w filmie można usłyszeć Finna Wolfharda jako Pugsleya Addamsa, Nicka Krolla jako wujka Festera, Bette Midler jako babcię, Allison Janney jako Margaux Needler oraz Elsie Fisher jako Parker Needler, córkę Margaux Needler.

Film przedstawi historię upiornego rodu powołanego do życia przez rysownika Charlesa Addamsa. Cykl komiksów przedstawiających przygody strasznej rodzinki ukazywał się w latach 1938-1988 na łamach magazynu "The New Yorker".

Za reżyserię odpowiadają Conrad Vernon i Greg Tiernan. Scenariusz napisał Matt Lieberman. Film trafi do kin 11 października 2019 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rodzina Addamsów" [trailer] materiały dystrybutora

Z sukcesem na duży ekran opowieść o rodzinie Addamsów przeniósł Tim Burton - z Raulem Julią w roli Gomeza Addamsa. W latach 60. powstał też serial, w którym Gomeza grał John Astin.