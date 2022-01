Filmowy klan Coppoli rozrasta się w zdumiewającym tempie. Obok legendarnego reżysera "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy" Francisa Forda Coppoli , który w ostatnich latach zajmuje się głównie montowaniem nowych wersji swoich klasyków, jego córki Sofii Coppoli , syna Romana Coppoli, bratanka Nicolasa Cage'a i siostrzeńca Jasona Schwarzmana na filmową ścieżkę wkracza jego wnuczka, 35-letnia Gia Coppola .





Gia Coppola: Kolejna z klanu

Jako reżyserka debiutowała w 2013 roku ekranizacją opowiadania Jamesa Franco "Palo Alto". Był to ciekawy i świeży debiut, choć zbyt mocno Gia zerkała wówczas w stronę "Przekleństw niewinności" , czyli głośnego debiutu jej ciotki Sofii z 1999 roku. Jeżeli "Palo Alto" można przyrównać do tego filmu, to "Król Internetu" ma w sobie coś z "Bling Ring" (2013), w którym Sofia Coppola brała na widelec rozkapryszone dzieciaki, włamujące się do domów celebrytów z Hollywood, by przez chwilę żyć w ich plastikowym uniwersum.

"Bling Ring" opowiadał o świecie jeszcze bez TikToka i z dopiero prężącym muskuły Instagramem. "Król Internetu" jest opowieścią o potworach, stworzonych w social mediach, które przy naszych oklaskach pożerają swój własny ogon, infekując przy tym codziennie nasze - coraz bardziej sformatowane przez doktorów Frankensteinów z Doliny Krzemowej - mózgi.

Przedawkowanie social mediów

Gia Coppola zrobiła film o przedawkowaniu mediów społecznościowych. Przedawkowaniu prowadzącym do wymiotów. Dosłownie. Jest tutaj scena, w której grana przez Mayę Hawke bohaterka wymiotuje emotkami wprost do zlewu. Cóż, cały ten film ma "subtelność" tej przenośni. Hawke (córka Ethana Hawke’a i Umy Thurman) wciela się we Frankie, barmankę, która pragnie zostać gwiazdą YouTube’a. Wraz ze swoim przyjacielem i niespełnionym pisarzem ( Nat Wolff ) nie mają jednak odpowiedniego contentu.

Wszystko się zmienia, gdy Frankie poznaje tajemniczego, samozwańczego ulicznego filozofa ( Andrew Garfield ). Nie posiada on nawet telefonu. Nazywany Linkiem, chłopak jest magnetyczny, nie ma żadnych barier i do tego przebija nonszalancją snującego się po ulicach Los Angeles Jima Morrisona, z czasów zanim wyważył "drzwi percepcji". Antykonsumpcyjne tyrady Linka oraz jego prankowe żarty w stylu wczesnego Jackass szybko podbijają sieć. Ochrzczony ksywką "Nikt Ważny" staje się gigantyczną gwiazdą social mediów, które postanawia jednak zdemolować. Chce pokazać ich pustkę oraz destrukcyjny charakter. Jednocześnie sam popada w megalomanię na sterydach. Zakochuje się w swojej pozycji, odpychając zapatrzoną w niego Frankie.

Coppola od pierwszej do ostatniej sceny ma rację. Tak, erupcja hedonizmu, narcyzmu, egotyzmu i infantylizmu social mediów jest złośliwym nowotworem, pożerającym kolejne powierzchnie naszego życia. Coraz bardziej idiotyczny kontent zamienia nasze dzieci w bezwolne zombie, żyjące złudnym przeświadczeniem, że w każdej chwili mogą wyjść z matrixa, gdzie wodzirejami są influencerzy. Warto o tym krzyczeć o każdej porze dnia i nocy.



Co jednak jeżeli ten krzyk staje się truizmem? "Król Internetu" jest spóźniony o kilka lat. Skupienie się na mrokach YouTube'a, gdy rząd internetowych dusz sprawuje TikTok i Twich jest wręcz anachronizmem, którego nie przykryje pojawienie się na ekranie takich gwiazd Instagrama, jak Casey Frey czy meksykański vlogger Juanpa Zurita, a część scen jest stylizowana na relacje na Insta Stories.



Subtelna Hawke i szarżujący Garfield

Niemniej jednak Coppola szlifuje swój styl i jest w tym konsekwentna, nawet jeżeli momentami przesadza z irytującym stylistycznym eklektyzmem. Dobrze buduje też relacje między subtelną Hawke i szarżującym Garfieldem, tworzącym notabene kolejną, po "Tajemnice Silver Lake" Davida Roberta Mitchell, intrygującą rolę neurotycznego mieszkańca Los Angeles.

Po rolach u Gibsona, Scorsese i tegorocznym Złotym Globie za "Tick, Tick... Boom", a jednocześnie niechęci do wyrwania się z kostiumu Spider-Mana, Garfield wyrasta na jednego z ambitniejszych i wszechstronnych amerykańskich aktorów.



Widać też w "Królu Internetu" inspiracje filmem "Twarze w tłumie" Eli Kazana z 1957 roku. Relacja Frankie z Linkiem, autodestrukcyjna siła sławy i uzależnienie od jupiterów bezpośrednio nawiązuje do proroczego telewizyjnego filmu Kazana, nadając opowieści bardziej uniwersalny charakter. Nie przez przypadek finał filmu rozgrywa się na scenie oraz na cmentarzu. Mimo technologicznej rewolucji i przeobrażenia się mediów w dyktaturę tych, którzy korzystają z 15 minut sławy z przepowiedni Warhola, mechanizmy pozostają takie same - mówi nam Coppola. A więc lekarstwo na to uzależnienie jest znane? Może jest więc dla nas ratunek? To też banał. Ale pocieszający.

6/10

"Król Internetu" , reż. Gia Coppola, USA 2020, dystrybutor: Kino Świat, premiera kinowa: 4 lutego 2022 roku.

