"Flash": Słuchaj Batmana, synku [recenzja]

Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, akurat ci superbohaterowie (mam na myśli postaci pojawiające się na kartach komiksów DC) byli dla mnie zawsze bardziej ludzcy. A przez to ciekawsi, łatwiejsi do utożsamienia się i trzymania za nich kciuków. Momentami mroczni, chwilami ulegający własnym słabościom, a kiedy indziej mocno nieporadni. Flash, a raczej Barry Allen, bo w tej odsłonie poznajmy go w filmie Andy'ego Muschiettiego (wcześniej reżysera udanej adaptacji klasyka Stephena Kinga - "To" ) w największym stopniu zalicza się do tej ostatniej grupy.



Reklama

Rozczochrany, wyraźnie niedobudzony i spóźniony do pracy wchodzi do piekarni, by zamówić swoją ulubioną kanapkę, a gdy okazuje się, że nie ma sprzedawczyni, która wie, co ma przygotować, dopadają go poważne problemy natury komunikacyjnej. Każdy, kto nie jest mistrzem small talku, poczuje się w tym momencie jak w domu. I tu dochodzi do pierwszej (i jednej z wielu) zabawy z czasem, bo w trakcie kompletowania zamówienia Barry przywdziewa superbohaterski strój, zamienia się we Flasha i w kapitalnej scenie ratuje grupę noworodków z walącego się szpitalnego budynku. Tak, by wrócić po gotową kanapkę i pomknąć dalej.

Czas zresztą w tym filmie jest kluczowy i mocno koresponduje z ponadnaturalnymi mocami, ale też determinuje życie oraz wybory głównego bohatera. Paradoksalnie to właśnie pogodzenie się z czasowym porządkiem będzie dla Barry'ego większym wyzwaniem niż wszyscy antagoniści razem wzięci. A niespodziewanie pojawi się chociażby dobrze znany już z superbohaterskich filmów Generał Zod, który ściga zbiegłego Kal-Ela aka Supermana i bynajmniej nie przejawia względem Ziemian pokojowych zamiarów. Eksperymenty jakie Barry/Flash prowadzi z czasoprzestrzenią, a przed czym ostrzega go nie kto inny, a sam Batman, mają podłoże osobiste. Chłopak chce odwrócić bieg zdarzeń, w wyniku których przed laty zginęła jego matka, a ojciec na długi czas wylądował w więzieniu.

Wideo "Flash" [trailer]

Zawirowania z multiwersum mają jednak swoje konsekwencje. Te zabawne, jaką jest alternatywna rzeczywistość, w której to Eric Stoltz , a nie Michael J. Fox był gwiazdą "Powrotu do przyszłości" (1985), z kolei Kevin Bacon kreślił powietrzne akrobacje wojskowym myśliwcem w "Top Gun" (1986). Ale i poważniejsze, jaką dla Barry'ego była konfrontacja z młodszą wersją samego siebie. Bo "Flash" mimo pędzącej akcji oraz całej superbohaterskiej otoczki jest w gruncie rzeczy opowieścią o akceptacji nie tylko zdarzeń, ale również samego siebie. Rodzaj tego typu "podwójnej" roli, wymagającej w jednej chwili całkowitej zmiany tonacji, to dla aktora nie lada gratka, ale i rodzaj egzaminu. Bo przecież ktoś, kto świetnie radzi sobie w komediowej, żartobliwej odsłonie, niekoniecznie sprawdzi się w tej nieco bardziej dramatycznej.

Nie jest to przypadek Ezry Millera , dźwigającego poniekąd na swoich barkach tę efektowną opowieść. Amerykański aktor, który w ostatnim czasie kontrowersjami wokół swojej osoby mógłby obdzielić pewnie połowę Hollywood, za kamerą spisuje się świetnie. Talent, charyzma, rodzaj aktorskiej nieprzewidywalności sprawiają, że przypomina mi on młodego Joaquina Phoeniks a, a to ogromny komplement. W filmie Muschiettiego warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kreację. Mowa o Michaelu Keatonie , czyli najbardziej klasycznym z wszystkich Batmanów. Tym razem raczej w roli sędziwego doradcy, przez którego przemawia duże życiowe doświadczenie, aniżeli zbawcy Gotham. Jako, że była to zawsze moja ulubiona postać z uniwersum DC, z zadowoleniem mogę podsumować "Flasha" słowami: Pamiętaj, Batman ma zawsze rację!

8/10

Wideo "Flash" [trailer 2]