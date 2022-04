Kuba Armata Recenzja

Do Downton Abbey, ostoi brytyjskiego ładu i konserwatyzmu, zawitała nowoczesność. I to pod postacią kinematografii przełomu ery dźwiękowej, która - zwłaszcza dla starszych członków nobliwej familii Crawleyów - jawi się jako zło wcielone. "Wolałabym pracować w kopalni" - przekonuje w jednej ze scen nestorka arystokratycznego rodu, a wtóruje jej syn Robert, sugerując, żeby przypadkiem nikt nie oczekiwał, że taki człowiek jak on dogada się z ludźmi kina.