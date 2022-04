"Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a": Prawo (nie najlepszej) serii [recenzja]

Książkowe perypetie młodego czarodzieja zawładnęły wyobraźnią niejednego przecież pokolenia. Na kolejne tomy czekało się z większą niecierpliwością niż na gwiazdkowe prezenty. A kiedy się już je miało w rękach, nie odstępowało na krok, aż do przeczytania ostatniego zdania kilkusetstronicowej powieści. Z filmowymi ekranizacjami bywało już różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Mam jednak wrażenie, że najsłabsze okazywały się te, które wyszły spod ręki Davida Yatesa . Zabrakło mu pomysłowości Alfonso Cuaróna , reżyserskiego kunsztu Mike'a Newella czy nawet nieco naiwnej młodzieńczej energii, jaka płynęła z adaptacji Chrisa Columbusa . Los jednak bywa przewrotny i tak się paradoksalnie złożyło, że to właśnie Yates stanął za kamerą serii, która skupiała się na tym, co w świecie magii działo się przed Harrym.



Działo się może i sporo, ale wykreowany świat przedstawiony wydaje się dużo bardziej ubogi, zwłaszcza w kontekście zostających w pamięci szczegółów, niż ten, który pokochaliśmy przed laty. Niczym wersja demo, mimo wprowadzenia odważniejszych obyczajowych wątków, jak chociażby relacja pomiędzy Albusem Dumbledore'em a Gellertem Grindelwaldem. Konfrontacja tych dwóch bohaterów, którzy na mocy zawartego paktu krwi nie mogą ze sobą walczyć, stanowi podstawę fabuły najnowszej części "Fantastycznych zwierząt" . Sposobem na powstrzymanie Grindelwalda, pragnącego podporządkować sobie świat magii i dążącego do tego, by raz na zawsze rozprawić się z mugolami, ma być nie tyle jeden bohater, co cała czarodziejska drużyna. W jej skład wchodzą dobrze już znani: specjalista od magicznych zwierząt Newt Skamander, jego brat Tezeusz czy poczciwy piekarz z Queensu o swojsko brzmiącym nazwisku Jacob Kowalski.

I to właśnie wcielający się w główne postaci aktorzy swoim nieprzeciętnym talentem całkiem skutecznie odwracają uwagę od fabularnych mielizn. A takiego składu na planie Yatesowi pozazdrościć może wielu kolegów po fachu. Jude Law w roli Albusa Dumbledore'a, Eddie Redmayne jako Newt Skamander, ale przede wszystkim Mads Mikkelsen , który zastąpił w tej części jako Grindelwald Johnny'ego Deppa. Niesamowicie wszechstronny duński aktor to chyba jeden z największych specjalistów od kreowania ekranowych czarnych charakterów. Wystarczy spojrzeć na jego twarz, nawet nie przesadnie ucharakteryzowaną, by przez ciało przeszedł dreszcz, a na ręku pojawiła się gęsia skórka. Tak było przecież w jednej z części bondowskiej sagi "Casino Royale" Martina Campbella , gdzie wcielił się w postać Le Chiffre'a, tak jest i tym razem.

"Niebezpieczne czasy sprzyjają niebezpiecznym ludziom" - pada w pewnym momencie z ekranu podczas seansu "Fantastycznych zwierząt". Trudno oprzeć się wrażeniu, że rozpolitykowana historia owładniętego obsesją władzy, faszyzującego Grindelwalda oraz prymitywnej indoktrynacji, jakiej poddaje swoich popleczników, nabiera dzisiaj dodatkowych kontekstów. Opowieść o walce dobra ze złem, nawet w świecie fantasy, dawno nie była aż tak sugestywna. Choć na poziomie czystej filmowej historii nie wychodzi poza zwykłą poprawność. Prawo serii, która w dodatku generuje miliony dolarów zysku. To jednak dość wymowne, że w filmie o magii właśnie jej brakuje mi najbardziej.

5/10

Kuba Armata



