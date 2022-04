"Wszystko wszędzie naraz". Śmierć, podatki i multiświat [recenzja]

Łukasz Adamski Recenzja

Śmierć i podatki to jedyne pewne rzeczy na tym świecie, jak mawiał Benjamin Franklin. "Wszystko wszędzie naraz" literalnie traktuje o podatkach i śmierci. Jest też czymś więcej. Jest o wszystkim naraz. Wyobraźcie sobie, że Rick i Morty przenoszą się do "Matrixa", "Kill Bill" idzie na randkę z "Miniari", a wszystko kończy się w duchu "Lady Bird". Taki jest właśnie film duetu Daniels. To szalone, świeże i idealnie przyprawione filmowe amerykańsko-azjatyckie danie fusion.