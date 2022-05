Łukasz Maciejewski Recenzja

Kino dla dzieci, polskie kino familijne - temat rzeka, i to wcale nie rzeka Wisła, jeżeli już to Czarna Wisełka. Co najwyżej dwie, trzy produkcje w ciągu roku, witane niemal zawsze z nadzieją, że coś się zmieni i będą to innowacje długofalowe, a dzieciaki, mali kinomani, będą u nas traktowani poważnie i niekoniecznie skazani tylko na wybór Marvel kontra Disney.