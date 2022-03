Dla Rachel Zegler występ w "West Side Story" był bez wątpienia przełomem w karierze. Nieznana dotąd szerszej widowni 20-letnia aktorka natychmiast zyskała rozpoznawalność i uznanie w branży. Dość wspomnieć, że za swoją kreację otrzymała Złoty Glob, nagrodę National Board of Review oraz nominację do nagrody Critics' Choice.



Odtwórczyni głównej roli w kinowej wersji słynnego musicalu została jednak dość ostentacyjnie zignorowana przez Amerykańską Akademię Filmową. Najpierw została pominięta podczas przyznawania nominacji, a potem nie dostała zaproszenia na galę, choć film "West Side Story" powalczy o statuetkę w aż siedmiu kategoriach.



Reklama

Zegler poinformowała o tym fanów, odpowiadając na komentarz jednego z użytkowników Instagrama. Dopytywana o kreację, którą założy na niedzielną ceremonię, aktorka odparła: "Nie dostałam zaproszenia, więc prawdopodobnie będę nosić dresy i flanelową koszulę mojego chłopaka. Będę kibicować 'West Side Story' prosto ze swojej kanapy, będąc dumną z wykonanej przez nas wszystkich pracy. Prawdę mówiąc liczę po cichu na jakiś cud i wciąż mam nadzieję, że jednak uda mi się świętować z ekipą osobiście, ale hej, w życiu tak to czasem bywa".

Cud, o którym wspominała aktorka, jednak się ziścił. Organizatorzy gali wzięli sobie do serca słowa krytyki i postanowili naprawić to rażące niedopatrzenie. Jak donosi "The Hollywood Reporter", Zegler nie tylko dostała upragnione zaproszenie, ale także dołączyła do grona prezenterów ceremonii.

W tym zacnym gronie znaleźli się również m.in. Bill Murray , Elliot Page , Jennifer Garner , Tiffany Haddish , Lady Gaga , Zoë Kravitz , Kevin Costner , Anthony Hopkins , Daniel Kaluuya , Rami Malek i Lupita Nyong'o .

Zegler na ceremonię rozdania Oscarów przyleci z Londynu, gdzie pracuje na planie "Królewny Śnieżki" Disneya. Z relacji "The Hollywood Reporter" wynika, że harmonogram produkcji został już dostosowany do oscarowego występu aktorki. Przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Filmowej nie potwierdzili jednak na razie informacji o udziale gwiazdy.



Zobacz też:



Wychowywał go głównie ojciec. Kim dzisiaj jest syn polskiej seksbomby?

Gwiazda odchodzi z show-biznesu! Co będzie robiła?

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!