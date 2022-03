Według informacji, na które powołuje się portal "Variety", jeśli Beyonce wystąpi podczas gali, to nie na deskach Dolby Theatre, gdzie odbędzie się ceremonia. W grę wchodzi łączenie na żywo z kortami tenisowymi w kalifornijskim Compton, gdzie miałaby wystąpić wokalistka. Nominowany do Oscara utwór pochodzi z filmu "King Richard: Zwycięska rodzina" , którego akcja rozgrywa się m.in. właśnie na tych kortach. To tam swoją karierę rozpoczynały bohaterki filmu: Venus i Serena Williams. Występ Beyonce miałby rozpocząć niedzielną ceremonię.

Wśród rozważanych opcji występu Beyonce jest ta, że w jego trakcie towarzyszyłby jej Will Smith , który w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" wciela się w tytułową rolę ojca tenisistek - Richarda Williamsa. Po występie miałby się szybko przemieścić do Dolby Theatre, by tam czekać na ujawnienie wyników. Smith jest jednym z kandydatów do Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. W sumie film "King Richard: Zwycięska rodzina" został nominowany w sześciu kategoriach, w tym dla najlepszego filmu roku.

Informacji podawanych przez portal "Variety" nie potwierdziły póki co ani Akademia Filmowa, ani management gwiazdy. Ale Beyonce znana jest z tego, że lubi utrzymywać w tajemnicy szczegóły takich specjalnych inicjatyw. Ujawnienie ich przed czasem może grozić wycofaniem się gwiazdy z planowanego występu. Sprawy nie skomentował też nadzorca kortów Compton, które noszą imiona Venus i Sereny Williams.

Beyonce występowała podczas Oscarów wielokrotnie, m.in. w 2005 roku, kiedy wykonała na żywo kilka nominowanych wtedy do Oscara utworów. Nominacja do Oscara za piosenkę "Be Alive" to pierwsza w jej karierze szansa na tę statuetkę.

