Film o życiu i karierze Sidneya Poitiera jest w przygotowaniu od ponad roku, a z twórcami współpracuje rodzina aktora. Nieznany jest jeszcze oficjalny tytuł dokumentu, a jego premiery można spodziewać się na platformie streamingowej Apple TV+ .

Sidney Poitier: Życie i kariera

Sidney Poitier , który 7 stycznia zmarł w swoim domu w Beverly Hills, był pierwszym czarnoskórym aktorem nagrodzonym Oscarem. Ten przypadł mu w udziale za rolę w filmie "Polne lilie" z 1963 roku. Prestiżowa nagroda otworzyła mu drogę do bogatej i pełnej sukcesów kariery aktorskiej. Dzięki niemu szansę na sukces w filmie uzyskali też inni przedstawiciele mniejszości narodowych, dla których był pionierem, jeśli chodzi o przełamanie białej dominacji na dużym ekranie.

Życie Poitiera to gotowy materiał na film. Jego historię przypomina portal "People". Przyszły aktor urodził się na dwa miesiące przed ustalonym terminem w 1927 roku, dlatego jego rodzice nie byli pewni tego, czy dziecko przeżyje. Jego ojciec wrócił więc do domu z pudełkiem na buty, by w razie konieczności mieć w czym pochować ciało dziecka. Chłopiec jednak przeżył. Wychowywał się w Harlemie, gdzie już w dzieciństwie rozpoczął swoją karierę zawodową - od pracy pomywacza.

Aktorstwem zainteresował się w trakcie służby wojskowej. Dołączył do American Negro Theater, by później rozpocząć karierę filmową oraz występować na Broadwayu. Do najsłynniejszych filmów z udziałem Poitiera zalicza się takie produkcje jak m.in. "W upalną noc", "Zgadnij, kto przyjdzie na obiad" oraz "Ucieczka w kajdanach".

