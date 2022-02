"Oszust z Tindera": Fabuła nowej produkcji Netfliksa

"Oszust z Tindera" to nowa produkcja dokumentalna Netflixa. Jej bohaterki to kobiety, które zostały oszukane przez naciągacza grasującego na tym popularnym portalu randkowym i postanowiły się na nim zemścić. "Na Tinderze znajdziesz wszystko. Jedno przesunięcie palcem może zmienić twoje życie" - słyszymy w pierwszych słowach zwiastuna. To jedno przesunięcie zmieniło życie bohaterek dokumentu w koszmar.

Film zadebiutował na Netflixie kilka dni temu, a już stał się jedną z najpopularniejszych produkcji. W "Oszuście z Tindera" reżyserka Felicity Morris opowiada historię naciągacza przedstawiającego się jako Simon. Wabił on swoje ofiary wizją ekskluzywnego życia. Mężczyzna został skazany na 15 miesięcy pozbawienia za posługiwanie się fałszywym paszportem. Odsiedział pięć miesięcy i dzisiaj nadal cieszy się luksusowym życiem u boku nowej partnerki. Twórcy dokumentu skontaktowali się z tytułowym oszustem. Ten jednak nie chciał brać udziału w nagraniach.

Miniserial w wersji audio

Już w przyszłym tygodniu Netflix udostępni miniserial w wersji audio w cieszącym się sporą popularnością podcaście "You Can’t Make This Up". Produkcja stanowi wnikliwą analizę metod osławionego "Oszusta z Tindera". W każdym odcinku widzowie będą poznawać kolejne sekrety mężczyzny, błędy, które popełnił oraz wnioski, które udało udało mu się wyciągnąć. Twórcy cofają się aż do dzieciństwa Levieva.

Czego możemy spodziewać się w pierwszym odcinku miniserialu?

W epizodzie "Teatr oszusta" poznajemy otaczające Simona osoby, które towarzyszą mu wszędzie, gdzie się pojawia. Kim są ci ludzie? Czy biorą udział w oszustwie? Czy może są ofiarami jego kłamstw tak samo, jak kobiety, które oszukuje? W tym odcinku dowiadujemy się więcej o tożsamości jego ochroniarza Petera oraz Avichaya, jego domniemanego "wspólnika" i przyjaciela z dzieciństwa. Poznajemy też relację Jamala, który pracował jako kierowca Simona w Londynie i który wciąż czuje się winny tego, w co zaangażował się trzy lata później.



